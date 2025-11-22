Llibertat.cat
SUMEM-CUP Banyoles presenta al·legacions al Pla Local dHabitatge per reclamar més gestió pública i polítiques contra lespeculació

El grup municipal ha presentat un conjunt d’al·legacions amb l’objectiu de corregir mancances, reforçar la gestió pública i incorporar mesures més valentes per fer front a la crisi habitacional que viu la ciutat.

22/11/2025 Drets i Llibertats

El grup municipal SUMEM-CUP Banyoles ha presentat un conjunt d’al·legacions al Pla Local d’Habitatge 2025-2030, aprovat inicialment el mes de juliol, amb l’objectiu de corregir mancances, reforçar la gestió pública i incorporar mesures més valentes per fer front a la crisi habitacional que viu la ciutat.

La formació considera que el document actual “no afronta amb prou valentia la crisi d’habitatge que viu Banyoles” i que “continua prioritzant el mercat privat per sobre del dret a l’habitatge”. SUMEM-CUP recorda que al ple de juliol ja va advertir que el pla es presentava “amb massa pressa i poca participació” i amb una setmana escassa per revisar-ne els canvis.

Segons la regidora Sandra Pazos, “no estàvem d’acord que el pla es portés al ple de juliol sense temps suficient ni debat. El dret a l’habitatge mereix rigor i no improvisació”. Tot i valorar positivament la incorporació de 13 propostes seves, el grup insisteix que encara hi ha “mancances importants de plantejament”.

Entre les al·legacions més rellevants, SUMEM-CUP ha reclamat corregir dades errònies sobre l’evolució del preu del lloguer i actualitzar les xifres de mercat, que en realitat s’han incrementat un 68,89% en l’última dècada, molt per sobre del que recull el pla. També s’ha denunciat la infraestimació del nombre d’habitatges buits, ja que mentre el pla en comptabilitza 281, les dades reals apunten a prop de 500.

Pel que fa a les propostes, el grup aposta per reforçar la gestió pública dels habitatges protegits i recuperar pisos buits per a la borsa de lloguer social, amb finançament municipal i de la Diputació. A més, planteja la compra o expropiació de solars buits de grans tenidors o fons voltors per impulsar cooperatives d’habitatge, com a alternativa al model especulatiu actual.

“El pla reconeix que un 46% de la ciutadania no podrà accedir a un habitatge lliure, però en lloc de revertir aquesta situació, continua afavorint els interessos privats. L’habitatge ha de ser un dret i no un negoci”, ha afirmat Pazos.

El grup insisteix que cal prioritzar la compra d’habitatges existents abans que noves promocions i obrir un debat profund sobre el model urbanístic de la ciutat, incloent-hi la revisió del POUM i la definició de polítiques que garanteixin realment l’accés universal a l’habitatge.

Amb aquestes al·legacions, SUMEM-CUP Banyoles vol que el Pla Local d’Habitatge es converteixi en una eina pública, transformadora i alineada amb les necessitats de la majoria social banyolina.

