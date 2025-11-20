Plataforma Feminista del Camp - La Plataforma Feminista del Camp (PFC) ha convocat una manifestació unitària a Reus aquest dimarts a les 18:30h al Mercat del Carrilet en motiu del dia contra les violències masclistes. Sota el lema “El patriarcat apunta, el racisme dispara”, criden a reivindicar el feminisme que defensa els drets i llibertats per a totes: “El feminisme és inqüestionablement antiracista. No permetrem que davant d’un feminicidi es busquin les causes en l’origen de qui l’ha comès i s’ignori el patriarcat; i no permetrem que només importin els assassinats quan serveixen per llençar discurs d’odi cap a les persones migrants”.
Les feministes assenyalen la necessitat de mobilitzar-se davant dels qui “qüestionen, instrumentalitzen i redueixen la lluita a minuts de silenci i actes simbòlics” i de denunciar tant la vintena de feminicidis comesos als Països Catalans, com les diferents formes d’opressió i violència que encara pateixen les dones i identitats dissidents.
Per això, al llarg del recorregut de la manifestació –que passarà per l’avinguda del Carrilet, el Raval de Robuster, el Fossar vell, el carrer Major i acabarà a la plaça Mercadal– es focalitzaran en les diferents formes que té el patriarcat d’utilitzar l’opressió i la violència masclista: a escala institucional, laboral, social o econòmica. En una de les parades es parlarà de les guerres i els genocidis com sistema de barbàrie patriarcal que utilitzen els estats per “controlar la vida, els cossos i els territoris i de com l’assassinat de dones, infants són objectius claus i la violència reproductiva és una de les grans armes que s’utilitzen en les guerres” i, en una altra, sobre la necessitat d’apostar per un feminisme interseccional i antiracista: “Garantir les vides dignes, és també garantir el dret al padró, a l’habitatge, els drets laborals i les llibertats sexuals per a totes”.
En aquest sentit, des de la PFC, assenyalen que “la lluita feminista ha estat i serà dic de contenció contra el racisme i el feixisme i és l’alternativa a un sistema que ens aïlla, precaritza, normativitza i ofega”. Per això, conclouen “aquest dimarts el 25N sortim evidenciar que ni tornarem a estar tancades a les nostres cases ni pararem fins que totes les companyes puguin viure dignament”.