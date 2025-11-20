Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Gènere

La Plataforma Feminista del Camp convoca una manifestació unitària a Reus

25-N
La Plataforma Feminista del Camp convoca una manifestació unitària a Reus

Criden a mobilitzar-se per evidenciar les diverses formes de violència que exerceix el patriarcat i envien un missatge clar: “El feminisme serà antiracista o no serà”

20/11/2025 Gènere

Plataforma Feminista del Camp - La Plataforma Feminista del Camp (PFC) ha convocat una manifestació unitària a Reus aquest dimarts a les 18:30h al Mercat del Carrilet en motiu del dia contra les violències masclistes.  Sota el lema “El patriarcat apunta, el racisme dispara”, criden a reivindicar el feminisme que defensa els drets i llibertats per a totes: “El feminisme és inqüestionablement antiracista. No permetrem que davant d’un feminicidi es busquin les causes en l’origen de qui l’ha comès i s’ignori el patriarcat; i no permetrem que només importin els assassinats quan serveixen per llençar discurs d’odi cap a les persones migrants”. 

Les feministes assenyalen la necessitat de mobilitzar-se davant dels qui “qüestionen, instrumentalitzen i redueixen la lluita a minuts de silenci i actes simbòlics” i de denunciar tant la vintena de feminicidis comesos als Països Catalans, com les diferents formes d’opressió i violència que encara pateixen les dones i identitats dissidents. 

Per això, al llarg del recorregut de la manifestació –que passarà per l’avinguda del Carrilet, el Raval de Robuster, el Fossar vell, el carrer Major i acabarà a  la plaça Mercadal– es focalitzaran en les diferents formes que té el patriarcat d’utilitzar l’opressió i la violència masclista: a escala institucional, laboral, social o econòmica. En una de les parades es parlarà de les guerres i els genocidis com sistema de barbàrie patriarcal que utilitzen els estats per “controlar la vida, els cossos i els territoris i de com l’assassinat de dones, infants són objectius claus i la violència reproductiva és una de les grans armes que s’utilitzen en les guerres” i, en una altra, sobre la necessitat d’apostar per un feminisme interseccional i antiracista: “Garantir les vides dignes, és també garantir el dret al padró, a l’habitatge, els drets laborals i les llibertats sexuals per a totes”.

En aquest sentit, des de la PFC, assenyalen que  “la lluita feminista ha estat i serà dic de contenció contra el racisme i el feixisme i és l’alternativa a un sistema que ens aïlla, precaritza, normativitza i ofega”. Per això, conclouen “aquest dimarts el 25N sortim evidenciar que ni tornarem a estar tancades a les nostres cases ni pararem fins que totes les companyes puguin viure dignament”. 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Èxit d'assistència a la XXIII edició dels Premis Joan Coromines a Mataró
  2. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  3. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  4. Laltre centre de tortura de la Via Laietana
  5. Poble Lliure i La Forja convoquen un acte polític nacional per fer foc nou a lindependentisme desquerres
  6. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
  7. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  8. Manifestació a Badalona contra el desallotjament més gran de Catalunya: 400 persones poden acabar al carrer d'un sol cop
  9. Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació
  10. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid