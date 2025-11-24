Lhabitatge es dispara com a primera preocupació dels catalans, segons el nou baròmetre

L’habitatge s’ha convertit en la principal preocupació de la ciutadania catalana, segons les dades del nou baròmetre publicades avui. En només un any, aquest indicador ha passat del 7% al 31%: 1 de cada 3 persones el situa com el problema més greu que afronta Catalunya. Les dades arriben just un any després de la manifestació del 23N, que va reunir 170.000 persones sota el lema “Abaixem els lloguers”.
La tendència és transversal i afecta tots els perfils. Entre la població jove, l’alerta és encara més acusada: el 44% dels catalans d’entre 25 i 34 anys assenyala l’habitatge com la seva principal preocupació, molt per sobre de qualsevol altra qüestió social o econòmica. Però el fenomen és general: totes les franges d’edat situen l’habitatge com el primer problema, doblant o triplicant la segona preocupació. El mateix passa entre els votants de gairebé tots els partits, amb l’única excepció de les dues formacions d’extrema dreta, i fins i tot entre les persones abstencionistes.
Un 40% dels ingressos per pagar el lloguer i un boom de lloguers temporals
L’augment de la preocupació coincideix amb un any de mobilitzacions sense precedents en defensa del dret a l’habitatge. Tot i que el topall de preus ha frenat parcialment l’escalada, les llars que viuen de lloguer destinen ja un 40% dels seus ingressos només al pagament mensual.
Mentrestant, la manca de regulació en lloguers temporals i d’habitacions està incentivant la sortida massiva d’habitatges del mercat estable. El resultat és l’expulsió de veïns, inestabilitat constant i un horitzó incert: aquest any finalitzaran més de 150.000 contractes de lloguer a Catalunya.
La deriva cap als temporals és especialment preocupant. Entre 2023 i 2024, el nombre de contractes temporals ha augmentat un 44%. A Barcelona, el 2024 ja representaven 1 de cada 5 nous contractes signats. A les plataformes d’anuncis, la xifra és encara més extrema: 7 de cada 10 pisos anunciats són de temporada, amb preus que habitualment dupliquen els topalls regulats.
Junts, últim obstacle per regular els lloguers de temporada
El Sindicat de Llogateres subratlla que aquesta preocupació massiva «no és circumstancial» i denuncia la manca de mesures efectives. Aquesta setmana, la proposta de regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions —impulsada pel Sindicat— ha obtingut el suport d’ERC, Bildu, Sumar, Podemos, BNG, PSOE i PNB a la Comissió del Congrés.
Però per superar el tràmit al ple, Junts per Catalunya haurà de no bloquejar el text. Segons recorda el Sindicat, l’última enquesta del CEO mostra que els mateixos votants de Junts són els que pitjor valoren les polítiques d’habitatge del seu partit (nota mitjana: 6,2) i que perceben PSC i ERC com les propostes més properes a les seves preferències en matèria d’habitatge.
Un moviment en creixement: més afiliació i noves mobilitzacions
Davant la desconnexió entre la gravetat del problema i la resposta institucional, el Sindicat de Llogateres assegura que cada cop més persones opten per organitzar-se: l’afiliació ha crescut un 25% en només un any.
El cicle de mobilitzacions iniciat el curs passat es manté actiu, amb vagues de llogaters, lluites de blocs i noves convocatòries imminents. Entre elles:
-
29 de novembre – Acte de suport a la vaga de lloguers a l’Hospitalet de Llobregat
-
17 de desembre – Mobilització davant la seu de la Fundació La Caixa
Segons el Sindicat, la ciutadania està «més disposada que mai» a plantar cara a una crisi d’habitatge que ja és, de forma indiscutible, la primera preocupació del país.