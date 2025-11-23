LANC reivindica força de base i avisa: "sense mobilització no hi haurà ruptura"

Llibertat.cat
LANC reivindica força de base i avisa: "sense mobilització no hi haurà ruptura"

LANC reivindica força de base i avisa: "sense mobilització no hi haurà ruptura"

El missatge compartit al final de la jornada ha estat inequívoc: la independència només avançarà si el país torna a mobilitzar-se i si les bases recuperen la iniciativa política davant la inacció institucional.

23/11/2025 Política

Prop de 150 membres de les assemblees territorials i sectorials i del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana s'han reunit aquest diumenge a Cardedeu en el Consell d’Assemblees de Base, una trobada destinada a reforçar el múscul organitzatiu de l’entitat i a preparar un nou cicle de mobilització independentista. La jornada ha reivindicat el paper de la base com a motor del moviment i ha remarcat que, sense pressió popular i organització sostinguda, no hi haurà ruptura democràtica.

La trobada, celebrada entre la Tèxtil Rase i el Teatre Auditori de Cardedeu, ha permès posar en comú experiències i definir noves línies d’acció en el marc de l’actual Full de Ruta. L’ANC situa com a eixos prioritaris la lluita noviolenta, la defensa del català i la reactivació del moviment social després d’un cicle marcat per la repressió, la paràlisi institucional i la fragmentació política. Actualment, l’entitat compta amb unes 300 assemblees territorials, una quarantena de sectorials i assemblees exteriors actives a Europa, Amèrica i Oceania.

El president de l’Assemblea, Lluís Llach, ha clausurat la jornada reivindicant el paper persistent del teixit militant: “Sou vosaltres els qui manteniu les brases de l’independentisme per tornar a encendre el foc.” Llach ha defensat que l’independentisme continua viu com a majoria social latent, però desactivada, i ha fet una crida a recuperar la iniciativa: “Els independentistes hi són. Cal tornar-los a activar. L’Assemblea és un instrument al servei d’aquesta reactivació, incansable i honest.” També ha afirmat que l’objectiu no és gestionar l’autonomia, sinó culminar el projecte de ruptura política: “Treballarem fins a la llibertat del nostre país. La independència no és negociable.”

Les sessions de treball han expressat consens entorn la necessitat de deixar enrere l’espera institucional i reprendre una estratègia de força basada en la mobilització sostinguda, la coordinació territorial i la desobediència noviolenta. Segons els participants, el conflicte polític només avançarà si les estructures de base recuperen el protagonisme i es construeix una estratègia compartida des del carrer. La trobada ha evidenciat la voluntat de l'ANC de tornar a ocupar un paper central en la lluita independentista i actuar com a espai d’organització popular davant un escenari marcat per la judicialització, els pactes de despatx i la desmobilització social.

