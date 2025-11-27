Demanen la derogació dels decrets de Nova Planta

Llibertat.cat
La Constitució espanyola del 1978 va obrir la porta a la recuperació d’un cert autogovern, el text constitucional només va deixar sense efecte l’abolició del règim foral basc i navarrès, i va obviar completament els decrets de Nova Planta. Per això la proposició de llei reclama revertir aquella omissió i derogar explícitament les normes de 1707, 1715 i 1716.

Junts, ERC, els Comuns i la CUP, amb el suport de l’Associació de Juristes Valencians, han registrat aquest dimecres una proposició de llei perquè el Congrés espanyol derogue finalment els Decrets de Nova Planta (1707–1716), l’ordenament imposat per Felip V que va liquidar les constitucions, institucions i sistemes jurídics dels antics regnes de la Corona d’Aragó.

La iniciativa s’ha presentat en una roda de premsa al Parlament de Catalunya i culmina mesos de feina dels juristes valencians, que reclamen que l’Estat afronti una qüestió històrica “pendent” des de fa més de tres segles. L’organització recorda que els decrets van significar la supressió de l’autogovern i la imposició d’un model centralista castellanitzat, alineat amb els interessos de la nova dinastia borbònica.

Els quatre grups parlamentaris defensen que la derogació té un valor jurídic i simbòlic: suposaria un acte de reparació històrica, però també el reconeixement explícit de la vulneració dels drets col·lectius que van patir València, Aragó, Mallorca i Catalunya. En l’exposició de motius, subratllen que els decrets van comportar “la pèrdua de llibertats nacionals” i una “negació institucional” de les identitats pròpies dels territoris afectats.

Tot i que la Constitució espanyola del 1978 va obrir la porta a la recuperació d’un cert autogovern, el text constitucional només va deixar sense efecte l’abolició del règim foral basc i navarrès, i va obviar completament els decrets de Nova Planta. Per això la proposició de llei reclama revertir aquella omissió i derogar explícitament les normes de 1707, 1715 i 1716.

A més, els grups insten el Congrés a aprovar una declaració institucional commemorativa, que actuï com a gest de restitució de la memòria jurídica i política de la Corona d’Aragó. Segons el text presentat, aquesta iniciativa no només repara un greuge històric, sinó que obre la porta a una lectura més completa i crítica del llegat borbònic en la conformació de l’Estat espanyol modern.

