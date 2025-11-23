Centenars de persones es manifesten pels carrers d'Alacant en defensa de la llengua i contra les agressions lingüístiques

Les entitats convocants han denunciat que l’actual govern municipal, format per PP i Vox, impulsa una "estratègia de demolició lingüística" i han posat com a exemple la declaració institucional aprovada al juny, que demana excloure la ciutat de la zona de predomini lingüístic valencià establerta per la LUEV. Si la proposta prospera a les Corts, Alacant passaria a ser considerada zona castellanoparlant, fet que afectaria la docència, els usos administratius i els drets lingüístics de la ciutadania. Les entitats alerten que suposaria "trencar dècades de lluita per la normalització lingüística" i relegar el valencià a un paper testimonial.
La marxa ha començat a les escales de l’IES Jordi Joan i ha finalitzat davant l’Ajuntament, amb una participació plural que inclou entitats culturals, educatives i socials del sud del país. Alacant pel Valencià agrupa més de cinquanta col·lectius i ha remarcat que l’objectiu és "defensar el dret a viure en valencià, estudiar en valencià i estimar el País Valencià sense por ni censura."
La iniciativa també ha tingut dimensió cultural i de memòria: al llarg de la setmana s’han organitzat actes commemoratius com una taula redona sota el títol "El País Valencià des d’Alacant" a la Seu Universitària, i un concert del grup La Factoria de Sons. Els organitzadors han destacat el caràcter festiu i reivindicatiu de la jornada, subratllant que "la cultura i la música continuen sent espais de llibertat que no es poden sotmetre a censura."
La mobilització reafirma la voluntat de la societat civil alacantina de mantenir el valencià viu a una ciutat on el seu ús social continua sent minoritari però persistent, i on les entitats reclamen compromís institucional en lloc de retrocessos. "Commemorem la LUEV, però sobretot reclamem que es complisca," han afirmat al manifest final.
