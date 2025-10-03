Primeres hores de la Vaga estudiantil convocada pel SEPC

I avui, 3 d’octubre, aquesta solidaritat culmina amb una vaga educativa, convocada pel SEPC (estudiants) i CGT Ensenyament (treballadores), que ha tingut un alt seguiment. A més d’aturada acadèmica a diferents centres educatius del territori i anul·lació de l’activtat acadèmica en moltes universitats, també ens hem llevat amb campus tancats i barricats pel Moviment Estudiantil:
UB Central, UB Raval, UB Diagonal (Facultat de Física), UPC Diagonal (Escola Industrial) i UAB (Bellaterra).
Aquestes primeres hores ens han arribat dades d’entre un 91-100% de seguiment a les diferents universitats que han tancat les estudiants. Les vagues que han tingut un suport més alt per part de les estudiants organitzades han estat les convocades al campus Diagonal i a la UAB, ja que cadascuna ha comptat amb prop de dues-centes estudiants que han barricat els edificis i estan fent piquets combatius als accessos.
Destaquen, també, el fet que s’hagi aconseguit tancar l’Escola Industrial de Diagonal, una facultat que feia prop de deu anys que no es tancava. La portaveu nacional Tània Ros, des de la tancada d’UB Central, ens fa la seva valoració: “Aquesta jornada de vaga marca un precedent.
La recuperació de praxis combatives pròpies del Moviment Estudiantil i el reflux de la mobilització ens demostren que les estudiants tornem a tenir un paper clau en les lluites que es donen al nostre territori”. Es veu, doncs, que hem deixat enrere un cicle polític marcat per la desesperança i el pessimisme, per entrar a un de nou que té a lesestudiants com a subjecte de lluita capaç de transformar el món.
