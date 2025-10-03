Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

Primeres hores de la Vaga estudiantil convocada pel SEPC

Gaza
Primeres hores de la Vaga estudiantil convocada pel SEPC

Fins a 5 facultats i campus tancats en una jornada marcada per un alt seguiment de la vaga així com el suport d’un gruix important del professorat.

03/10/2025 Internacional
El passat dimecres 1 d’octubre, pocs minuts després de la intercepció dels vaixells Alma i Adara de la Global Sumud Flotilla, el SEPC feia pública la convocatòria de vaga estudiantil el divendres 3 d’octubre, a tots els centres i campus dels Països Catalans. Han passat menys de 48 hores des d’aleshores i ja hem vist tot tipus d’actes de resistència i solidaritat arreu del territori: manifestacions espontànies, convocatòries a tots els municipis i manifestos públics de denúncia.

I avui, 3 d’octubre, aquesta solidaritat culmina amb una vaga educativa, convocada pel SEPC (estudiants) i CGT Ensenyament (treballadores), que ha tingut un alt seguiment. A més d’aturada acadèmica a diferents centres educatius del territori i anul·lació de l’activtat acadèmica en moltes universitats, també ens hem llevat amb campus tancats i barricats pel Moviment Estudiantil:

UB Central, UB Raval, UB Diagonal (Facultat de Física), UPC Diagonal (Escola Industrial) i UAB (Bellaterra).

Aquestes primeres hores ens han arribat dades d’entre un 91-100% de seguiment a les diferents universitats que han tancat les estudiants. Les vagues que han tingut un suport més alt per part de les estudiants organitzades han estat les convocades al campus Diagonal i a la UAB, ja que cadascuna ha comptat amb prop de dues-centes estudiants que han barricat els edificis i estan fent piquets combatius als accessos.

Destaquen, també, el fet que s’hagi aconseguit tancar l’Escola Industrial de Diagonal, una facultat que feia prop de deu anys que no es tancava. La portaveu nacional Tània Ros, des de la tancada d’UB Central, ens fa la seva valoració: “Aquesta jornada de vaga marca un precedent.

La recuperació de praxis combatives pròpies del Moviment Estudiantil i el reflux de la mobilització ens demostren que les estudiants tornem a tenir un paper clau en les lluites que es donen al nostre territori”. Es veu, doncs, que hem deixat enrere un cicle polític marcat per la desesperança i el pessimisme, per entrar a un de nou que té a lesestudiants com a subjecte de lluita capaç de transformar el món.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. 27 de setembre de 1975
  7. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  8. Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. LANC denuncia les vulneracions de drets humans de lEstat espanyol davant del Consell de Drets Humans de lONU
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid