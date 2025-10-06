Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

"Passat i present de l'esquerra marroquina Lluita, exili, repressió i immigració" a Granollers

Xerrada/debat
"Passat i present de l'esquerra marroquina Lluita, exili, repressió i immigració" a Granollers

Aquest dijous a les 18.30h., Anònims (Ricomà, 57) de Granollers, acollirà la xerrada/debat "Passat i present de l'esquerra marroquina Lluita, exili, repressió i immigració". A càrrec de representants de La Via Democràtica de Catalunya.

06/10/2025 Internacional
L'esquerra revolucionària marroquina existeix des de fa molts anys. Durant el regnat de Hasan II, diversos grups radicals, com Ilal Amam (Endavant), liderat per Abraham Serfaty, van jugar un paper destacat en el combat contra la repressió, la falta de llibertats reals i la misèria. El règim va ser implacable contra aquests moviments que qüestionaven la legitimitat de la monarquia i advocaven per la república i el socialisme, i fins i tot defensaven l'autodeterminació del Sàhara occidental. A principis de l'any 2011 va sorgir el Moviment del 20 de febrer, un col·lectiu opositor. El Moviment del 20 de febrer va organitzar importants protestes de carrer a Rabat, Casablanca i altres grans ciutats marroquines.

Via Democràtica continuadora de la tradició revolucionària del moviment comunista marroquí, i en particular de l'organització Ilal Amam és el motor ideològic i polític d'un col·lectiu tan important com l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH). En aquests dies torna a haver-hi protestes i manifestacions al Marroc "No volem el Mundial, la salut és prioritària" i "Els estadis són aquí, però on estan els hospitals?" són alguns dels càntics que repeteixen els manifestants.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  5. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  6. La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra
  7. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  8. Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid