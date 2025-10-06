L'esquerra revolucionària marroquina existeix des de fa molts anys. Durant el regnat de Hasan II, diversos grups radicals, com Ilal Amam (Endavant), liderat per Abraham Serfaty, van jugar un paper destacat en el combat contra la repressió, la falta de llibertats reals i la misèria. El règim va ser implacable contra aquests moviments que qüestionaven la legitimitat de la monarquia i advocaven per la república i el socialisme, i fins i tot defensaven l'autodeterminació del Sàhara occidental. A principis de l'any 2011 va sorgir el Moviment del 20 de febrer, un col·lectiu opositor. El Moviment del 20 de febrer va organitzar importants protestes de carrer a Rabat, Casablanca i altres grans ciutats marroquines.
Via Democràtica continuadora de la tradició revolucionària del moviment comunista marroquí, i en particular de l'organització Ilal Amam és el motor ideològic i polític d'un col·lectiu tan important com l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH). En aquests dies torna a haver-hi protestes i manifestacions al Marroc "No volem el Mundial, la salut és prioritària" i "Els estadis són aquí, però on estan els hospitals?" són alguns dels càntics que repeteixen els manifestants.