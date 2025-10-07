La CUP de Reus porta als carrers la lluita anticolonial i antiracista amb un concert de Fetus

La CUP de Reus ha preparat una jornada festiva de reivindicació antiracista, anticolonial i antifeixista per aquest diumenge 12 dʼoctubre. Ho farà a través dʼun acte on es barrejaran música reivindicativa i discursos polítics per tal dʼevidenciar tot allò que el dia de la Hispanitat amaga. Així ho explica la regidora de la CUP, Aleida López, que assenyala que “cal mostrar que hi ha qui no es resigna davant els qui volen imposar una única llengua i una única cultura esborrant la història i les identitats dels pobles, nosaltres defensem la solidaritat internacional, la llibertat dels pobles i la integració culturalˮ. En aquest sentit, la cupaire subratlla que lʼacte és un missatge per destacar que “no permetrem cap genocidi, ni els que celebra lʼespanyolisme recordant les massacres del seu colonialisme a l'Amèrica Llatina, ni el genocidi que sʼestà cometent lʼEstat sionista a Gaza i farem front a lʼonada feixista que difon discursos del penúltim contra lʼúltim per mantenir un sistema que enriqueix a uns pocs per precaritzar-nos a la majoriaˮ. Davant dʼaixò, apunta, “des de la CUP Creiem fermament la sobirania i fraternitat dels pobles, en la defensa de la llengua i en la lluita antiracistaˮ.
La jornada, dʼaccés gratuït i que es desenvoluparà a la plaça del Baluard a partir de les 12.30h, comptarà amb el concert de Fetus, un grup de folk punk català format a la Bisbal d'Empordà, popular per cançons com “Goig de Sant Martíˮ, “Sé que venen pels caminsˮ o “Durruti, Macià i Verdaguerˮ reivindica la història i lluita del poble català així com la crítica al capitalisme; i amb una sessió de les PDʼs locals, Tallades a la Juliana, que oferiran un recull de les millors cançons anticolonialistes i feministes. Durant lʼacte, hi haurà parlaments de portaveus de la CUP de Reus i de la CUP del Camp.