Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

La CUP de Reus porta als carrers la lluita anticolonial i antiracista amb un concert de Fetus

Antifeixisme
La CUP de Reus porta als carrers la lluita anticolonial i antiracista amb un concert de Fetus

Lʼacte “No enss fareu espanyolsˮ posarà sobre la taula la llibertat dels pobles i la defensa de la llengua aquest diumenge 12 dʼoctubre

07/10/2025 Política

La CUP de Reus ha preparat una jornada festiva de reivindicació antiracista, anticolonial i antifeixista per aquest diumenge 12 dʼoctubre. Ho farà a través dʼun acte on es barrejaran música reivindicativa i discursos polítics per tal dʼevidenciar tot allò que el dia de la Hispanitat amaga. Així ho explica la regidora de la CUP, Aleida López, que assenyala que “cal mostrar que hi ha qui no es resigna davant els qui volen imposar una única llengua i una única cultura esborrant la història i les identitats dels pobles, nosaltres defensem la solidaritat internacional, la llibertat dels pobles i la integració culturalˮ. En aquest sentit, la cupaire subratlla que lʼacte és un missatge per destacar que “no permetrem cap genocidi, ni els que celebra lʼespanyolisme recordant les massacres del seu colonialisme a l'Amèrica Llatina, ni el genocidi que sʼestà cometent lʼEstat sionista a Gaza i farem front a lʼonada feixista que difon discursos del penúltim contra lʼúltim per mantenir un sistema que enriqueix a uns pocs per precaritzar-nos a la majoriaˮ. Davant dʼaixò, apunta, “des de la CUP Creiem fermament la sobirania i fraternitat dels pobles, en la defensa de la llengua i en la lluita antiracistaˮ.

La jornada, dʼaccés gratuït i que es desenvoluparà a la plaça del Baluard a partir de les 12.30h, comptarà amb el concert de Fetus, un grup de folk punk català format a la Bisbal d'Empordà, popular per cançons com “Goig de Sant Martíˮ, “Sé que venen pels caminsˮ o “Durruti, Macià i Verdaguerˮ reivindica la història i lluita del poble català així com la crítica al capitalisme; i amb una sessió de les PDʼs locals, Tallades a la Juliana, que oferiran un recull de les millors cançons anticolonialistes i feministes. Durant lʼacte, hi haurà parlaments de portaveus de la CUP de Reus i de la CUP del Camp.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  3. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  4. Decidim convoca el 9 dOctubre a Paiporta sota el lema Per la revolta de Paiporta
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra
  7. Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista
  8. La Comissió 9 dOctubre convoca la manifestació unitària de la Diada amb el lema País Valencià: terra i dignitat
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. Tot a punt per a la primera manifestació ruralista de Catalunya a Lleida
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid