LSTEI dona suport a lES Can Peu Blanc davant els atacs de Vox

L’STEI fa públic el suport al claustre de l'lES Can Peu Blanc que ha estat denunciat per Vox de Sa Pobla de promoure “l'adoctrinament polític el sectarisme ideològic”, per unes activitats relacionades amb el genocidi de Palestina.
L’extrema dreta recorda que aquest centre l’any passat ja fou protagonista “amb les seves campanyes en favor del català la imposició de les camisetes verdes”.
L’STEI considera que l'escola, a més d’ensenyar coneixements i aprenentatge competencial, ha de promoure valors com la solidaritat, la lluita contra les injustícies, el respecte pels drets humans i la resolució pacífica dels conflictes; i que en cap cas el professorat de les Illes cedirà a les amenaces i denúncies de l’extrema dreta.
Per aquest motiu dona suport al claustre del centre en la tasca de fer veure a l’alumnat la necessitat i la urgència de lluitar per un món millor i en contra de totes les injustícies.
El sindicat considera també intolerable que l’extrema dreta pretengui marcar l’agenda i els continguts dels centres educatius, ja sigui amb denúncies, pins parentals i altres maniobres; cosa que impedirà amb totes les eines de què disposa l'STEI.
L’onada d'indignació i de rebuig a les pràctiques genocides d'Israel és tan gran que les escoles i instituts han començat a fer activitats en suport del poble palestí. L’STEI els agraeix la iniciativa i, al mateix temps, els fa arribar tot el suport.