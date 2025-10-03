Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

LSTEI dona suport a lES Can Peu Blanc davant els atacs de Vox

Ensnyament
LSTEI dona suport a lES Can Peu Blanc davant els atacs de Vox

L’escola ha de ser també un espai de denúncia de les injustícies. L’extrema dreta no farà callar la comunitat educativa

03/10/2025 Educació

L’STEI fa públic el suport al claustre de l'lES Can Peu Blanc que ha estat denunciat per Vox de Sa Pobla de promoure “l'adoctrinament polític  el sectarisme ideològic”, per unes activitats relacionades amb el genocidi de Palestina.

L’extrema dreta recorda que aquest centre l’any passat ja fou protagonista “amb les seves campanyes en favor del català  la imposició de les camisetes verdes”.

L’STEI considera que l'escola, a més d’ensenyar coneixements i aprenentatge competencial, ha de promoure valors com la solidaritat, la lluita contra les injustícies, el respecte pels drets humans i la resolució pacífica dels conflictes; i que en cap cas el professorat de les Illes cedirà a les amenaces i denúncies de l’extrema dreta.

Per aquest motiu dona suport al claustre del centre en la tasca de fer veure a l’alumnat la necessitat i la urgència de lluitar per un món millor i en contra de totes les injustícies.

El sindicat considera també intolerable que l’extrema dreta pretengui marcar l’agenda i els continguts dels centres educatius, ja sigui amb denúncies, pins parentals i altres maniobres; cosa que impedirà amb totes les eines de què disposa l'STEI.

L’onada d'indignació i de rebuig a les pràctiques genocides d'Israel és tan gran que les escoles i instituts han començat a fer activitats en suport del poble palestí. L’STEI els agraeix la iniciativa i, al mateix temps, els fa arribar tot el suport.

 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. 27 de setembre de 1975
  7. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  8. Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. LANC denuncia les vulneracions de drets humans de lEstat espanyol davant del Consell de Drets Humans de lONU
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid