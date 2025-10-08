IV Jornades dHistòria i Debat Nacional a Prats de Molló

L’Associació Casa Macià organitza la quarta edició de les Jornades d’Història i Debat Nacional, que enguany porten per títol “Exilis. Del nord al sud, del sud al nord”. Les jornades se celebraran els dies 18 i 19 d’octubre de 2025 a Prats de Molló (Vallespir) i s’adrecen tant a estudiosos i acadèmics de l’àmbit universitari i dels centres d’estudis com al públic general interessat en la història i les relacions institucionals.
Aquesta quarta edició s’estructurarà en quatre eixos temàtics:
-
Exilis. Nord/sud i sud/nord.
-
La Catalunya del Nord al primer terç del segle XX.
-
Els Fets de Prats de Molló.
-
Macià i l’acció d’Estat Català un segle després.
Durant les jornades també es projectarà el film Coronel Macià. En finalitzar, es podrà visitar la Casa Macià, on s’estan duent a terme obres de restauració que haurien d’estar enllestides a la tardor de 2026, coincidint amb el centenari dels Fets de Prats de Molló.
El programa complet es pot consultar.
Per a inscripcions, comunicacions i reserves cal adreçar-se a: jornades@casamacia.cat
Cal recordar que Antigament coneguda com a Vil·la Denise, la Casa Macià és una casa senyorial situada a Prats de Molló i la Presta (Vallespir). El 1926 va ser llogada per Francesc Macià, aleshores coronel a l’exili, com a centre d’operacions per coordinar els Fets de Prats de Molló —una temptativa d’invasió militar des de la Catalunya del Nord per independitzar Catalunya.