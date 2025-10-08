Estudiants i col·lectius solidaris denuncien la complicitat de la UIB amb empreses vinculades a locupació dIsrael

Diversos estudiants i col·lectius solidaris amb Palestina han denunciat avui que la Universitat de les Illes Balears (UIB) incompleix la declaració sobre Palestina aprovada fa un any pel seu Consell de Govern, en què es comprometia a no mantenir relacions institucionals ni econòmiques amb entitats que vulnerin drets humans o resolucions de l’ONU.
Des de la campanya CAROT, Prou Complicitat, han recordat que el màxim òrgan de decisió de la universitat es va comprometre a “no contribuir en la colonització il·legal d’Israel als territoris ocupats”, però que, malgrat això, la UIB manté convenis amb empreses israelianes o vinculades a l’ocupació.
Entre aquests casos, el col·lectiu assenyala els contractes de pràctiques amb Palma Aquàrium, propietat de Coral World, una empresa que forma part del conglomerat israelià Kahn Group. També denuncien que la universitat ha renovat un acord de finançament amb Banc Santander per valor de 250.000 euros, tot i que aquesta entitat “finança la indústria armamentística implicada en el genocidi del poble palestí”.
A més, els activistes han recordat que la UIB manté convenis de pràctiques amb REMAX, empresa que “ven propietats il·legalment a Cisjordània en contra de les directrius de l’ONU”, i que altres marques amb presència a la universitat, com HP o CAT, tenen un paper clau en el manteniment de l’ocupació.
“Exigirem tantes vegades com faci falta que el rectorat compleixi les seves obligacions i talli tota relació amb el sionisme i els seus vincles financers”, han afirmat els portaveus de la campanya.
Els estudiants també han criticat que el rectorat no hagi condemnat explícitament el genocidi com a tal, “tal com ja reconeix l’ONU”, i han assenyalat la complicitat institucional de representants polítics com Llorenç Galmés o la presidenta de les Illes Balears, que “eviten pronunciar-se davant les massacres comeses contra el poble palestí”.
La protesta ha conclòs amb els crits de “Rectorat, prou complicitat!” i “Visca Palestina lliure, del riu al mar!”, en defensa del compliment efectiu de la declaració de la UIB i la fi de qualsevol vinculació amb empreses relacionades amb l’ocupació i la violència contra el poble palestí.