Assalt israelià a la Flotilla Global Sumud: segrest de militants catalans i onada de mobilitzacions als Països Catalans

Gaza
Assalt israelià a la Flotilla Global Sumud: segrest de militants catalans i onada de mobilitzacions als Països Catalans

02/10/2025

02/10/2025 Internacional

L’exèrcit d’Israel ha tornat a trepitjar totes les lleis internacionals. Ahir a la nit, en aigües internacionals, va assaltar violentament la Flotilla Global Sumud, que navegava per portar ajuda humanitària a Gaza i trencar l’ofec criminal contra el poble palestí. El vaixell Adara fou interceptat i tota la seva tripulació segrestada: entre ells, Pilar Castillejo, presidenta del Grup Parlamentari de la CUP, i Adrià Plazas, del Secretariat Nacional, a més d’activistes catalans de l’Esquerra Independentista i solidaris d’arreu del món.

Aquest acció se suma a la llarga llista de vulneracions de drets perpetrades pel règim sionista. La CUP ha exigit l’alliberament immediat dels segrestats, la devolució de l’ajuda humanitària i la ruptura de relacions amb Israel mentre continuï l’ocupació i el genocidi.

Onada de protestes estudiantils

La notícia de l’assalt ha coincidit amb una jornada de vaga estudiantil que ja estava convocada arreu dels Països Catalans en solidaritat amb Palestina i que avui ha pres una nova dimensió.

  • Barcelona: 6.500 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, han omplert el centre de la ciutat des de plaça Universitat fins a plaça Sant Jaume. La marxa, convocada pel Sindicat d’Estudiants, ha comptat també amb el suport de l’Ustec i altres col·lectius. La protesta ha viscut moments de tensió amb accions contra grans multinacionals assenyalades com a còmplices del genocidi.

  • Girona: més de 200 estudiants han aturat les classes a la UdG. La mobilització ha recorregut les facultats fins al rectorat, exigint que la universitat trenqui vincles amb empreses i institucions israelianes.

  • País Valencià: 2.000 joves han marxat pels carrers de València amb lemes com “Flotilla aguanta, el mundo se levanta” i “Palestina no estàs sola”. També hi ha hagut protestes a Alacant, Elx, Gandia, Castelló i diversos instituts. Malgrat els intents d’algunes universitats per desconvocar la vaga, molts centres han quedat totalment o parcialment aturats.

Mobilitzacions d’aquest vespre

Les protestes continuaran aquesta tarda i vespre amb concentracions i manifestacions davant ajuntaments a la majoria de municipis dels Països Catalans.

Els col·lectius solidaris adverteixen que la llista de mobilitzacions “no para de créixer” i fan una crida a mantenir la pressió fins a aconseguir l’alliberament dels activistes segrestats i la fi del genocidi a Gaza.

