emergència climàtica.

La Cort Internacional de Justícia marca un avenç significatiu en el reconeixement jurídic de l'emergència climàtica

Tot i així cal remarcar que "El Judici pel Clima", pendent del Tribunal Constitucional, és un dels molts litigis climàtics que es veuran afectats per aquest precedent històric.

L' opinió consultiva publicada el 23 de juliol per la Cort Internacional de Justícia (CIJ) marca un avenç significatiu en el reconeixement jurídic de l'emergència climàtica. El més alt tribunal de les Nacions Unides ha confirmat que els Estats tenen obligacions clares i exigibles per protegir el sistema climàtic davant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, incloent-hi un deure reforçat de diligència, cooperació i acció basada en la millor ciència disponible. L'opinió consultiva emesa per la CIJ marca un abans i un després a la història del dret internacional climàtic. No només perquè es tracta d'una “fita jurídica sense precedents” que respon a una mobilització global impulsada des del Sud global –amb l'Estat illenc de Vanuatu al capdavant–, sinó perquè reforça el paper central del dret i l'activisme jurídic com a eina de justícia climàtica.

Ecologistes en Acció celebra aquest dictamen com a part d'una cadena de victòries legals recents (com les decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans en el cas de les KlimaSeniorinnen , l'Opinió Consultiva de la Cort Interamericana de Drets Humans i l'opinió del Tribunal Internacional del Dret del Mar) que coincideixen en una direcció clara: els Estats tenen obligacions jurídiques i ara generacions futures.

Aquesta opinió de la CIJ confirma sense ambigüitats:

Que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que fan malbé el sistema climàtic constitueixen actes internacionalment il·lícits si violen els deures de prevenció i diligència deguda.

Que els Estats tenen l'obligació d'actuar amb la màxima ambició possible , de cooperar entre ells i de prendre mesures d'acord amb el millor coneixement científic disponible.

Que hi ha un deure clar cap a les generacions futures : protegir el seu dret a viure en condicions que permetin l'exercici efectiu dels seus drets humans.

Que els combustibles fòssils són al centre del dany climàtic i la seva explotació continuada suposa una violació del dret internacional.

La CIJ no determina responsabilitats concretes en aquesta fase consultiva, però deixa clar que els Estats que no adoptin polítiques climàtiques alineades amb l'Acord de París i les obligacions consuetudinàries violen el dret internacional. "Aquesta no és només una crida d'atenció, és un mandat. I com a societat civil, l'utilitzarem", ha manifestat Irene Rubiera, activista de l'Àrea Jurídica d'Ecologistes en Acció.

Un dels molts efectes col·laterals que podrà tenir aquesta decisió és l'impacte sobre litigis oberts actualment. "El Tribunal Constitucional té ara a les mans el Judici pel Clima i és vital que ho interpretin d´acord amb aquest precedent històric, per estar a l´alçada de l´emergència que vivim", ha declarat Jaime Doreste, coordinador de l´Àrea Jurídica de l´organització ecologista.

El procés que va portar a aquesta opinió també importa, destaca Ecologistes en Acció: ha estat impulsat per una coalició global de joves, moviments del Sud global i petits estats insulars que reclamen el dret a existir. “És una demostració que el dret es pot –i ha de– posar al servei de la vida”, ha afegit Rubiera.

"Ecologistes en Acció", conclou l'advocada i activista, "seguirem treballant perquè aquestes obligacions es tradueixin en polítiques concretes i en un nou impuls per a la litigació climàtica estratègica a Espanya ia nivell internacional. Aquest dictamen és més que una opinió: és un full de ruta legal per exigir justícia climàtica".