L'exsecretària d’El Tempir d’Elx Marina Macià s'incorpora a l'executiva de Plataforma per la Llengua per reforçar la llengua al sud del País Valencià

Marina Macià, secretària d'El Tempir d'Elx entre el 2018 i el 2024, s'ha incorporat a l'executiva de Plataforma per la Llengua, amb la voluntat de reforçar l'aposta de l'entitat per la defensa de la llengua a les comarques del sud del País Valencià, de les més afectades pels atacs furibunds dels partits espanyolistes. Macià és la tercera representant del País Valencià a l'executiva, i s'afegeix a l'historiador castellonenc Antoni Royo, delegat del País Valencià, i a la professora suecana de català Berta Serra, coordinadora d'Educació.

Nascuda a Elx el 1983, Macià treballa al Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, on fa tasques relacionades amb la certificació de coneixements de català i amb l'assessorament lingüístic. Llicenciada en Traducció i Interpretació per aquesta mateixa universitat, també té un màster en Llengües Aplicades per la Universitat de Lleida, i ara estudia Antropologia i Evolució Humana a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Durant els sis anys que ha estat secretària d'El Tempir, ha hagut d'afrontar uns moments complicats per al valencià a les comarques més meridionals del domini lingüístic. L'Associació Cívica per la Llengua El Tempir va néixer fa més de 30 anys (el 1994) a Elx per contribuir a la recuperació lingüística del valencià a la ciutat, i a les comarques del sud del País Valencià. Actualment, es dedica sobretot a promoure l'obertura de línies en valencià a les escoles i instituts, i a organitzar activitats lúdiques i culturals. El fundador d'El Tempir, Joan-Carles Martí i Casanova, també és membre del Consell Consultiu de Plataforma per la Llengua.