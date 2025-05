29-M

Suport del moviment sindical de classe a la Vaga General al País Valencià

Clica ací per accedir al manifest.

Un ampli ventall de sindicats de classe d’arreu de l’Estat espanyol ha fet públic el seu suport a la Vaga General convocada per Intersindical Valenciana, CGT, CNT i COS per al pròxim 29 de maig al País Valencià. La convocatòria, que també compta amb el suport de l’Acord Social Valencià i de centenars d’entitats socials, veïnals i de tot tipus, esdevé una crida col·lectiva per la dignitat, la justícia social i la defensa dels drets de la classe treballadora.

Els sindicats signants han subscrit un manifest unitari en què expressen el seu compromís amb les reivindicacions que motiven aquesta vaga: justícia per a les víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024, reparació per a les famílies afectades, responsabilitats polítiques davant la inacció del Consell presidit per Carlos Mazón, i denúncia de l’actuació irresponsable d’una part de l’empresariat que va posar en perill la vida de milers de treballadores i treballadors.

El manifest destaca també l’especulació urbanística creixent, que expulsa la classe treballadora dels seus barris i pobles, així com les retallades en serveis essencials com la sanitat, l’educació, els serveis socials i d’emergències. A més, la convocatòria inclou entre les seues reivindicacions la reducció de la jornada laboral, la millora dels salaris, i la creació de permisos retribuïts davant fenòmens meteorològics extrems.

Els sindicats que donen suport a la vaga i han signat el manifest són:

• CUT (Central Unitaria de Traballadoras) – Galícia

• COBAS (Comisiones de Base) – Estatal

• Confederació Intersindical – Estatal

• CIG (Confederación Intersindical Galega) – Galícia

• CSI (Corriente Sindical de Izquierdas) – Astúries

• CUT (Colectivo Unitario de Trabajadores) – Aragó

• ELA (Eusko Langileen Alkartasuna) – Euskal Herria

• ESK (Ezker Sindikalaren Konbergentzia} - Euskal Herria

• Federación Sindical Canaria – Canàries

• FSOC (Frente Sindical Obrero de Canarias) – Canàries

• IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) – Catalunya

• INAST (Intersindical Asturiana) – Astúries

• Intersindical Andaluza Confederación – Andalusia

• Intersindical Canaria – Canàries

• ISTA (Intersindical de Trabajadores/as de Aragón) – Aragó

• La Intersindical – Catalunya

• LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) – Euskal Herria

• MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de la Sanidad) – Madrid

• OSTA (Organización Sindical de Trabajadores/as de Aragón) – Aragó

• SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores/as) – Andalusia

• Sindicato 25 de Marzo – Extremadura

• Sindicato de la Elevación – Estatal

• Solidaridad Obrera – Estatal

• STEC (Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Canarias) – Canàries

• STEI (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes Balears) – Illes Balears

• Steilas – Euskal Herria

• USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras/es en Andalucía) – Andalusia

Aquest suport demostra la força de la solidaritat sindical i la voluntat compartida de fer front a les polítiques antisocials i a l’emergència estructural que viu el País Valencià. El 29 de maig, la classe treballadora valenciana i els seus aliats sindicals arreu del territori alçaran la veu per exigir un futur digne i just per a totes.