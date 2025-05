Crida a la vaga general del 29 de maig

El Sindicat concreta la plataforma reivindicativa en educació en el marc de la vaga general

Els sindicats CGT, CNT, COS i Intersindical Valenciana han convocat una vaga general per al pròxim 29 de maig per exigir:

• Responsabilitats penals per als culpables de les morts de treballadores i treballadors el dia de la dana en accidents laborals, des del president de la Generalitat fins als empresaris que no van garantir la seguretat de les persones que treballaven per a ells.

• Reparació i justícia per a totes les víctimes de la dana. Reconeixement d’Incapacitat Permanent absoluta amb prestació vitalícia per a les persones treballadores que la demanen i que hagen perdut a un familiar per la DANA.

• Que es revertisquen les privatitzacions, es reforcen els serveis públics i es milloren les condicions laborals del personal del sector públic.

• Que les persones afectades pels ERTO de la dana cobren el 100% del sou.

• Creació d’un permís retribuït sense límit de dies per a situacions d’alerta meteorològica i/o risc d’inundacions.

• La reducció de la jornada laboral a 32 hores o 4 dies.

• La recuperació del poder adquisitiu dels salaris.

• Que es respecte el dret a l’habitatge amb un control de preus de lloguer i de venda, i amb la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer.

Plataforma reivindicativa en educació

En l’àmbit educatiu, STEPV -que forma part d’Intersindical Valenciana- ha concretat les reivindicacions en l’àmbit educatiu per reforçar el servei públic educatiu i les condicions laborals del professorat:

-Retribucions:

• Recuperació del poder adquisitiu i igualació IPC

• Equiparació de tots els cossos a l’A1

• Recuperació de la paga extra completa

• Pagament del mes de juliol als tribunals oposicions

- Derogació llei de “llibertat educativa”.

- Reducció de les ràtios i de la burocràcia.

- Professorat interí: estabilitat i solucions a l’abús de la temporalitat.

- Jubilació als 60 per a tot el professorat.

- No a les retallades de professorat. Manteniment dels acords de plantilles docents.

- Reconstrucció immediata dels centres afectats per la dana i recuperació del pressupost per a totes les infraestructures educatives.



Per què secundar la vaga?

Des que van recuperar el govern en 2023, el PP ha aplicat les seues polítiques de desmantellament de l’ensenyament públic i potenciació del concertat, d’arraconar sense complexos el valencià de l’ensenyament i denunciar acords de plantilles il·legalment, per reduir el nombre de professorat. També han retallat grups i professorat en EOI i conservatoris. Ara estan retallant les retribucions dels tribunals d’oposició, entre altres qüestions.

D’altra banda, la gestió de la dana en l’àmbit educatiu ha estat nefasta i la comunitat educativa s’ha vist totalment abandonada pel conseller Rovira. Fins i tot, no respecten els resultats de la consulta sobre la llengua base en les zones de predomini lingüístic castellà.

Es neguen a negociar millores retributives i de condicions laborals com la reducció de les ràtios o la burocràcia.

Com el 23 de maig de 2024, cal continuar la mobilització per parar i revertir aquestes polítiques.

Cal que tant el conseller Rovira com el president Mazón dimitisquen.

29 de maig, vaga general al País Valencià!