lluita institucions

Reclamen al govern municipal de Mollet que es prioritzi les prioritats de la ciutat

En aquest cas el tercer ambulatatòri

La CUP + GentxMollet, ha sortit avui al pas de l’oferiment de l’ajuntament de Mollet del solar de propietat municipal del carrer Berenguer III, 78 a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a que l’inclogui al registre públic d’espais per a construir una quarantena de nous habitatges.

En aquest sentit, Txus Carrasco, portaveu de la CUP + GentxMollet, ha valorat positivament que l’ajuntament, “després d’anys d’una política d’habitatge inexistent comenci a prendre aquesta necessitat de manera seriosa sense haver de destruir els pocs espais verds que ens queden”, però ha lamentat que això s’hagi de fer “ignorant altres necessitats de la ciutat reivindicades des de fa dècades, com és la d’acabar amb el col·lapse que pateix l’atenció sanitària pública dels molletans i les molletanes”.

Carrasco ha reclamat en aquest sentit que aquest solar sigui “posat a disposició del Govern de la Generalitat per a que es construeixi el tercer ambulatori de la ciutat. Un equipament que ens correspon ja fa anys per volum de població i que és absolutament necessari per alleugerir la massificació que pateixen els dos CAP’s actualment existents a Mollet”.

Pel portaveu cupaire, la construcció del tercer ambulatori “és absolutament prioritària per la ciutat, perquè només es podrà fer en terreny públic i no es pot seguir avalant les excuses del successius Governs de la Generalitat de no tenir espais municipals a disposició per dilatar que acompleixi amb la seva obligació”.

Per a la CUP+ GentxMollet la ubicació del solar del carrer Berenguer III “és ideal per al Tercer Ambulatori, atenent que els altres dos estan situats un a Plana Lledó-Can Borrell i l’altre al barri de Can Pantiquet, i aquest nou CAP podria atendre sense problema un sector important de la ciutat força allunyat dels dos centres existents, reduir la pressió assistencial actual de l’Hospital i cobrir, fent també tasques de CUAP, una població de prop de 17.000 persones”.

“A banda d’això, val a dir que el manteniment de l’oferta pública d’habitatge podria ser perfectament compatible perquè es podrien reservar la planta baixa pel nou equipament sanitari i les superiors per habitatge públic amb accessos diferents, com ja s’ha fet a d’altres llocs”. Ha assenyalat finalment Carrasco.

La CUP+GentxMollet ha instat per aquest motiu l’ajuntament de Mollet a “posar en disposició de la Conselleria de Salut de la Generalitat aquest solar per a fer realitat aquest nou equipament sanitari públic per la ciutat tant necessari i a reclamar que aquest pugui ser compatible amb la promoció d’habitatge públic”.