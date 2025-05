Cultura

Esporles torna a convertir-se en un poble de contes el pròxim 11 de maig

Aquest pròxim dissabte 11 de maig, el poble d’Esporles acull el Contesporles 2025, un festival dedicat íntegrament al món dels contes que arriba enguany a la seva sisena edició. Durant tot el dia, els carrers, places i espais emblemàtics del poble es transformaran per acollir més de 30 activitats familiars, amb sessions de contacontes, tallers creatius, exposicions, música i espectacles pensats per a petits i grans.

La jornada començarà a les 9.30 h amb la cercavila d’obertura, acompanyada de batucada, dimonis i el ja conegut Celestí, símbol del festival. A partir d’aquí, l’oferta és tan variada com emocionant: contes dins cases particulars, narracions en anglès amb titelles, tallers de natura i estampació, espectacles inclusius amb llengua de signes i fins i tot excursions contades pels carrers d’Esporles.

Algunes activitats destacades d’enguany són el conte musical “L’ànima del violí”, la proposta participativa “Criatures del bosc”, l’“Excursió Això era i no era… Esporles!”, o l’espectacle “Xocolata per als dies de mala lluna”. També hi haurà espais permanents com el carrussel reciclat a pedals, l’exposició d’art dels alumnes de l’IES i les parades de llibreries al Passeig del Rei.

Les activitats estan pensades per a totes les edats, des de nadons fins a joves i adults. Algunes són gratuïtes i d’altres tenen un cost simbòlic. Les entrades es poden aconseguir exclusivament a través de www.ticketib.com, i es recomana reservar amb antelació, ja que l’aforament és limitat.

El festival es tancarà a les 18.00 h amb una emotiva despedida a Celestí i, com a colofó, el Concert de Primavera de la Banda Lira Esporlerina.

Contesporles no és només un festival: és una celebració de la narració oral, la creativitat i el plaer de compartir històries. Un esdeveniment per gaudir en família, descobrir nous relats i viure un dia màgic al cor de la Serra de Tramuntana.