Medi ambient

Els ports de Barcelona i Tarragona supera els valors límit de NOx fixats per l’OMS i la UE i que és insalubre i tòxic

Els ports de Barcelona i Tarragona supera els valors límit de NOx fixats per l?OMS i la UE i que és insalubre i tòxic

L’informe conclou que tots els punts mesurats superen els límits de l’OMS i la nova Directiva Europea sobre la qualitat de l’aire, i que les zones amb més trànsit marítim registren els valors més alts.

En el cas concret de Barcelona, els nivells de NO2 oscil·len entre 41.464 μg/m³ (plaça de la Barceloneta) i 53,54 μg/m³ (World Trade Center), i cal destacar que tots els punts mesurats superen àmpliament el valor límit anual de l’OMS (10 μg/m³) i el futur límit europeu (20 μg/m³).

Pel que fa a Tarragona, els nivells de NO2 superen també el valor límit anual de l’OMS i el futur límit europeu, i es destaca el punt de mesura pròxim al moll de creuers, el moll de Balears, amb 50,33 μg/m³.

Des d’Stop Creuers Catalunya recorden els múltiples i greus efectes per a la salut de les persones que té la contaminació pels òxids de nitrogen, perquè afecten especialment el sistema respiratori i danyen el teixit pulmonar, fet que es tradueix en morts prematures i malalties cròniques. Així, en les principals capitals de província espanyoles, la mortalitat atribuïble per l’exposició a curt termini al diòxid de nitrogen, per causes naturals, respiratòries i circulatòries, s’ha calculat en prop de 7.000 morts anuals.

Des de Stop Creuers Catalunya es denuncia un cop més l’evident inacció de les autoritats portuàries i dels ajuntaments de Barcelona i Tarragona per rebaixar els nivells de contaminació causada per l’activitat d’ambdós ports, que malmet greument la qualitat de l’aire dels barris adjacents. Al contrari, els seus objectius només preveuen el creixement sense fi del trànsit de grans vaixells per les seves instal·lacions.

A Barcelona, resulta incomprensible com encara no s’ha començat a treballar de manera decidida en el tancament de terminals de creuers, una mesura fàcilment executable amb voluntat política suficient que potencialment podria comportar el tancament de fins a tres terminals a curt termini; però fins ara el govern de l’Ajuntament de Barcelona, de la mà del regidor Valls, només ha fet un anunci tímid en aquest sentit, que el Port de Barcelona gairebé ni ha escoltat.

I a Tarragona també resulta inconcebible que ni el Port ni l’Ajuntament de la ciutat qüestionin la conveniència de l’activitat creuerística i no plantegin posar-hi cap límit per evitar escenaris de futur com els que està patint la ciutat de Barcelona.

És evident que vetllar per la salut de la població local no és un objectiu prioritari davant dels interessos i negocis dels ports de Barcelona i Tarragona així com de les empreses transnacionals que impulsen el sector dels creuers.

És per tot això que des d’Stop Creuers Catalunya exigeixen:

Reduir el nombre de terminals de creuers i els atracaments d’aquests vaixells fins a complir les normatives de l’OMS (10 μg/m³) i el futur límit europeu (20 μg/m³) en els terrenys del port i dels barris propers.

Restringir l’accés als ports dels vaixells contaminants, prohibir l’ús de fueloils pesants en vaixells amarrats i electrificar de forma immediata la totalitat dels molls de creuers.

Crear unes Zones de Baixes Emissions (ZBE) portuàries on es limitin els accessos als ports dels vehicles més contaminants.

Fer un monitoratge continu de la contaminació emesa pels vaixells i especialment pels creuers, instal·lant estacions de mesurament fixes als molls turístics.

Obligar les autoritats portuàries a procedir amb la màxima transparència, publicant dades en temps real de les emissions portuàries.

Finalment, des d’Stop Creuers Catalunya afegeixen que aquest informe és un motiu més per exigir la reducció urgent del trànsit de creuers als nostres ports, una de les moltes reivindicacions que s’escoltaran en la manifestació pel decreixement turístic que recorrerà els carrers de Barcelona el proper 15 de juny, en paral·lel a altres mobilitzacions contra la turistització que tindran lloc de manera coordinada a diferents territoris del sud d’Europa.