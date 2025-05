El fotògraf Carles Palacio retrata el barri de Can Gibert del Pla de Girona

Va néixer als anys seixanta com un conjunt de pisos per pal·liar el barraquisme de la ciutat, i des de llavors els seus veïns no han deixat de conquerir espais i reclamar millores pel barri. Es tracta de Can Gibert del Pla. La seva història es recull ara en una exposició impulsada per la Comunalitat del Güell i l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla, exposició que es va presentar aquest diumenge al Passeig Sant Sebastià en el marc de l’aniversari de l’AV. Es podrà veure a partir del 2 de juny a l’Espai Cívic del barri, i més endavant en altres espais municipals.

La mostra inclou una part històrica, on es recullen imatges del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), i una part actual, a càrrec del fotògraf Carles Palacio, antic guanyador del premi Carles Rahola i veí del barri de Sant Narcís, l’obra del qual va ingressar en l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any 2023. Des de les conquestes urbanístiques dels anys setanta i vuitanta, fins als nous reptes de la zona, com la manca d’habitatge, els discursos reaccionaris o el conflicte sobre el parc Jordi Vilamitjana, l’exposició fa un recorregut per la memòria d’un barri que encara avui reclama el seu lloc a Girona.

“Durant la feina d’arxiu he pogut observar que moltes de les imatges que s’han conservat del barri al CRDI s’han realitzat “de rebote”; costa trobar fotografies antigues que retratin el dia a dia d’aquest barri en específic”, afirma Palacio, que també ha coordinat la part històrica de l’exposició. La voluntat dels impulsors és que l’exposició vagi itinerant per diferents espais del barri, quedant a l’abast de veïns de totes les edats, escurçant distàncies entre els habitants històrics de Can Gibert i les noves veus del barri. En aquests moments, es troba exposada al local social de l'AV.