Donem suport a la Vaga General del País Valencià

Davant la ferida oberta per l’actuació criminal en la riuada de la DANA del govern valencià, presidit per Carlos Mazon, La Intersindical de Catalunya expressa tot el suport a la Vaga General que es durà a terme el proper 29 de maig al País Valencià, convocada per la germana Intersindical Valenciana, la COS, la CGT i la CNT.

El 29 d’octubre de 2024 el govern valencià del PP, amb el suport de VOX, va tenir un comportament negligent -amb el resultat més visible de 229 persones mortes- però amb unes afectacions socials, econòmiques i vitals a les comarques centrals del País Valencià monstruoses.

Hi cal afegir el paper de molts empresaris que aquell dia van posar en risc la vida de molts treballadors i treballadores, el negacionisme climàtic dels partits que falquen el govern fent cas omís als avisos meteorològics i un capitalisme desaforat que s’expressa amb un habitatge inaccessible i una contínua retallada en serveis públics com la sanitat, l’educació, els serveis socials i serveis d’emergència.

La gestió post-DANA dels partits que ocupen el govern del País Valencià contínua en el mateixos paràmetres que el dia de la riuada, posant per davant els beneficis en lloc de les persones, no assumint responsabilitats i impedint iniciar un procés de reparació i justícia per a totes les víctimes.

És per això que La Intersindical de Catalunya reclamem, al costat de la classe treballadora del País Valencià, la dimissió de Carlos Mazón i exigim amb els companys i companyes de La Intersindical Valenciana, la COS, la CGT i la CNT: