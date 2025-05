29M: Vaga General

Des del 29 d’octubre tenim una ferida oberta que no podrà començar a sanar fins que els responsables paguen per la seua actuació criminalment negligent. El principal responsable és Carlos Mazón, que el dia de la dana va aparéixer massa tard i amb un jupetí roig, aquest que hem vist tantes vegades cap per avall, i ara diu que ell no té res a veure amb les morts, que la responsabilitat no era seua. El poble valencià sí que té clar qui és el màxim responsable.

Que siga el màxim responsable no vol dir que siga l’únic responsable. Part de l’empresariat va amagar a la seua plantilla el que estava succeint, privant-la de mirar el mòbil perquè no abandonaren el seu lloc de treball o coaccionant-la perquè hi acudiren, a pesar de les condicions meteorològiques adverses en algunes comarques i els avisos de risc molt greu en altres. Açò ha ocasionat un perill real i tangible contra la vida i la salut de les treballadores i treballadors, que, en alguns casos, ha tingut un final fatal i, en molts altres, ha comportat seqüeles psicològiques. En aquest sentit, volem recordar que n’hi ha hagut víctimes in itinere que no han sigut reconegudes per la Generalitat.

Amb tot, el dia 29 d’octubre del 2024 vam veure com des del negacionisme del canvi climàtic i des del capitalisme desaforat, es van ignorar les informacions científiques sobre les pluges i l’estat dels rius i barrancs, i es van prioritzar interessos que res tenen a veure amb les persones i el nostre benestar. Si demà tinguérem els mateixos avisos meteorològics, la resposta seria molt probablement semblant. De fet, ja la vam veure quan la dana es va desplaçar a les comarques de Castelló, en avís roig, i tant la Generalitat com l’empresariat van actuar de la mateixa manera.

La reconstrucció s’ha de fer amb un altre paradigma perquè no ens torne a passar el mateix. El negacionisme de Vox ha trobat un portaveu en Carlos Mazón, que ja no sap què fer per aferrar-se a la poltrona. Per tot això, continuem exigint la dimissió de Carlos Mazón amb la consegüent caiguda de tot el seu Consell. Que això succeïsca, és el primer pas necessari per a la reparació de les víctimes.

Paral·lelament, denunciem que els preus dels habitatges ja han superat els màxims històrics, els de la bambolla immobiliària. En alguns llocs els lloguers s’han multiplicat per quatre en deu anys, de mitjana s’han apujat prop d’un 250%. Continuen els desnonaments i els fons voltor estan comprant finques senceres per a fer pisos turístics, fins i tot habitatges de protecció oficial sense que l’administració exercisca el seu dret a tanteig i retracta, i fins i tot habitatges que han quedat assolats per la dana. Encara més, exigim que es done alternativa habitacional immediata a les desenes de famílies que viuen en condicions molt precàries perquè la dana ha arrasat les seues cases. L’habitatge no pot ser un negoci, és un dret per a la classe treballadora.

Per si açò no fora ja prou motiu per una vaga general, denunciem les retallades en els serveis públics que s’estan duent a terme per part del Consell en tots els àmbits: sanitat, educació, serveis socials i serveis d’emergència. Els drets de la classe treballadora no són una prioritat pel PP, que ha pactat uns pressupostos que van en la línia contrària al que haurien de ser: haurien de reforçar els serveis públics perquè el País Valencià estiga en millors condicions per fer front a una nova catàstrofe.

En comptes d’açò, de mirar pel bé comú, s’estan repartint diners entre empreses condemnades per corrupció, diners que haurien d’anar destinats a les poblacions i persones afectades, i que haurien de liderar un procés participatiu perquè la reconstrucció vaja encaminada a transformar-nos i enfortirnos com a societat, i no a repetir les mateixes errades que ens han portat fins ací.

Ara és més necessària que mai la unitat sindical i social. Hem d’anar totes a una: sindicats, moviment pel dret a l’habitatge, comités d’emergència i reconstrucció i, sobretot, no deixar mai soles a les víctimes de la dana.

Exigim:

• Responsabilitats penals per als culpables de les morts de treballadores i treballadors el dia de la dana en accidents laborals, des del president de la Generalitat fins als empresaris que no van garantir la seguretat de les persones que treballaven per a ells.

• Reparació i justícia per a totes les víctimes de la dana. Reconeixement d’Incapacitat Permanent absoluta amb prestació vitalícia per a les persones treballadores que la demanen i que hagen perdut a un familiar per la DANA.

• Que es revertisquen les privatitzacions, es reforcen els serveis públics i es milloren les condicions laborals del personal del sector públic.

• Que les persones afectades pels ERTO de la dana cobren el 100% del sou.

• Creació d’un permís retribuït sense límit de dies per a situacions d’alerta meteorològica i/o risc d’inundacions.

• La reducció de la jornada laboral a 32 hores o 4 dies.

• La recuperació del poder adquisitiu dels salaris.

• Que es respecte el dret a l’habitatge amb un control de preus de lloguer i de venda, i amb la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer.

Per aconseguir aquests objectius, cridem a tota la societat, en especial a la classe treballadora i a la resta de sindicats, a secundar la vaga general convocada per al dia 29 de maig i a promoure-la als pobles, barris i centres de treball.

Intersindical Valenciana CGT CNT COS