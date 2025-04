Novetat editorial

Presentació de llibre "El mite del bilingüisme i altres textos per a descolonitzar la ment" de Jordi Martí Monllau a la llibreria Ona

La llibreria Ona de Barcelona acollirà la presentació de llibre El mite del bilingüisme i altres textos per a descolonitzar la ment de Jordi Martí Monllau (Edicions del 1979) , el proper el 29 d’abril de 2025 a les 19.00 h.

Sinopsi

«Les llengües es moren», etziben amb displicència personatges que no se l’imaginen mai morta, la seva llengua. Ans la somien ocupant el lloc que les difuntes deixarien vacant, tot substituint-les. Els catalanoparlants, per necessitat, hem hagut de trobar una expressió per designar l’amargor que comporta el procés de substitució lingüística que vivim. És el «dolor de llengua», segons l’ha anomenat l’Enric Larreula.

Donar-hi nom ajuda a parlar-ne, i parlar-ne és el primer pas cap a la comprensió. I aquest llibre n’aferma l’enteniment: n’indaga en les causes i n’albira les sortides. Així, Jordi Martí Monllau analitza la ideologia lingüística dominant als Països Catalans i desmunta els mites principals sobre la qual es fonamenta, entre els quals destaca el del bilingüisme intrínsec de la societat catalana. L’apartat darrer, «Paralipomena: Dietari sociolingüístic», és un recull d’apunts sobre la qüestió nacional i el conflicte lingüístic.

Les pàgines que llegireu neixen del patiment, sí, però no s’hi resignen, perquè tenen la finalitat de desencantar —o descolonitzar— la ment. Lluny dels prejudicis inculcats, l’autor proclama un pensament lingüístic que, bastit sobre les bigues de la justícia i de la legitimitat, cerca dotar el poble català d’autoritat en l’acció política que li és imprescindible d’emprendre si no vol deixar cap lloc vacant.

L'autor, Jordi Martí Monllau (Tortosa, 1967) és llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona, diplomat en estudis avançats i mestre de català per a adults. Ha fet de llibreter i actualment treballa com a professor de filosofia a l’Institut Julio Antonio, de Móra d’Ebre. Va participar en el volum col·lectiu Som llengua (Biblioteca del Núvol, 2022) i és autor de l'assaig Devolució (Biblioteca del Núvol, 2023).

Edicions del 1979 va publicar del mateix autor Llengua i identitat nacional: Per un nou discurs lingüístic als Països Catalans constitueix, un al·legat antidesnacionalitzador motivat per l’ensorrament discursiu, les inconsistències i les impotències de la política nostrada, i cerca rearmar intel·lectualment el nostre poble. Sense una narrativa sòlida i fonamentada que ens mostri la justícia de la nostra causa, no podrem disputar la batalla d’idees. Ara cal recuperar el terreny perdut. Perquè el pensament, com la política, quan no el fas, te’l fan.

Jordi Martí sempre ha viscut amb la recança infinita de sobreviure la seua pàtria, que somia completa.