Fer visible la tasca de les persones cuidadores, principal objectiu dels actes del Dia Mundial del Parkinson 2025

En el marc dels actes de commemoració del Dia Mundial del Parkinson, l’Associació Gironina de Parkinson (AGIP) inicia la primera edició del Concurs de Dibuix i Pintura, que s’adreça a infants de Primària dels centres educatius. Serà el dimecres 9 d’abril entre 9 i 12 h a la plaça Diputació i a l’avinguda Sant Francesc (davant de l’escultura “Tulipa pel Parkinson). La participació és oberta i els alumnes han de fer les seves creacions “in situ” durant el matí amb la tulipa, símbol mundial del Parkinson, com a tema.

El dijous 10 d’abril a les 19 h s’inaugurarà l’exposició fotogràfica “Ser cuidador” del fotògraf Joan Cabotti, amb instantànies sobre Joan Salas i Emilia Guillén. La mostra es podrà visitar del 10 al 30 d’abril al Local social de l'Eixample (Carrer Maluquer Salvador, 21) de Girona. L’horari de visita és de dilluns a divendres de 16 a 20 h, excepte els dies de Setmana Santa, que estarà tancat.

El divendres 11 d’abril, Dia Mundial del Parkinson, de 9 a 14 h hi haurà una taula informativa sobre el Parkinson a la Rambla de la Llibertat de Girona. A les 6 de la tarda, a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Girona, se celebrarà la xerrada-col·loqui “Ciència, investigació i exercici físic per millorar la qualitat de vida de les persones amb Parkinson”. Comptarà amb les intervencions de la Dra. Berta Solano Vila, neuròloga, coordinadora Unitat de Trastorn de Moviments, Servei de Neurologia HJT Girona/ HSC Salt; la Dra. Anna Ferrusola-Pastrana, investigadora i professora en el grau de CAFE a l’EUSES, i Cristina Borràs Ferré, directora i fundadora de Nordic Walking Girona. Presentarà l’acte Victòria Saget, presidenta de l’AGIP, i moderarà el debat Josep Maria Serra, vocal de l’AGIP.

El 23 d’abril l’AGIP serà present al Pont de Pedra, en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb venda de roses i material creat pel voluntariat de l’associació, així com material informatiu sobre el Parkinson.

El conjunt d’activitats es clourà el dimecres 30 d’abril amb l’obra de teatre “Un cuidador (in)expert” al Centre Cultural La Mercè. És una obra escrita amb humor i amor que explora el viatge d’un fill que torna a casa per cuidar la seva mare amb una patologia degenerativa. Basant-se en la seva pròpia experiència, Joan Salas crea un monòleg divertit on combina la paraula amb actuacions musicals. L'espectador podrà gaudir de l'habilitat d'aquest entranyable cuidador, que decideix abandonar la seva carrera artística a la capital per interpretar el paper que li exigeix el cor. L'obra es va estrenar el 18 de gener a Roses, organitzada per la Taula Comarcal pels drets de les persones grans i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.