Antimilitarisme

El Govern espanyol ha adjudicat 46 contractes a indústries militars israelianes per valor de 1.044 milions d'euros des del 7 d'octubre de 2023

25 d'abril de 2025. El Govern espanyol ha adjudicat 46 contractes a indústries militars israelianes per valor d'1.044.558.955 d'euros des del 7 d'octubre de 2023, dels quals fins a l'última consulta en la Plataforma de Contractació de l'Estat realitzada el 24 d'abril de 2025, 10 encara no han estat formalitzats.



Els 10 contractes no formalitzats d'adquisició de material militar israelià per part del Govern espanyol inclouen els llançacoets SILAM (576,4 milions €) i els míssils Spike (237,5 milions €), així com altres contractes amb les empreses de defensa israelianes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd i Guardian Homeland Security S.A.



La rellevància de l'anàlisi que pugui produir-se a partir de treure a la llum aquest llistat no radica en l'impacte econòmic de la cancel·lació dels contractes formalitzats o de les penalitzacions econòmiques que això suposi, sinó que l'anàlisi ha de realitzar-se des d'un prisma polític, humanitari i ètic, quan parlem de més de 50.000 víctimes civils directes per l'acció militar israeliana des del 7 d'octubre de 2023. Els elements que volem subratllar són: