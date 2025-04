Còmic

El còmic 'Les aventures de Softcatalà', d'Edicions del 1979

"Les aventures de Softcatalà" veurà la llum de la mà d'Edicions del 1979, un còmic que parla de les nostres eines d'una manera una miqueta diferent.

Després d’uns quants mesos intensos treballant-lo i preparant-lo, Softcatalà' ha anunciat la publicació del còmic Les aventures de Softcatalà amb Edicions del 1979, una obra que narra les aventures de la família Rasclet per fugir del jou fatídic del tirà Masó i arribar a l’oasi lingüístic que representa la Contrada.

Després del tast que va oferir als assistents a l’acte de celebració del vint-i-cinquè aniversari de Softcatalà a Barcelona, aquesta publicació definitiva, d’una quarantena de pàgines, completa les peripècies de la família protagonista amb tres capítols trepidants més en què els sequaços del malvat tirà Masó faran mans i mànigues per sortir-se amb la seva. Per fortuna, Softcatalà no abandonarà els Rasclet a la seva sort i enviarà superherois com el Diccionari de Sinònims o el Corrector a ajudar la família a travessar les tenebroses regions de Terra Nul·la.

L’obra es publicarà aviat i es podrà comprar per 15 € tant en línia al lloc web d’Edicions del 1979 com a les llibreries físiques. A més a més, durant la pròxima diada de Sant Jordi serem a Barcelona per signar exemplars a l’estand de Plataforma per la Llengua d’11 h a 12 h i a l’estand d’Edicions del 1979.

David Cànovas, membre de Softcatalà, és qui s’ha encarregat d’escriure el guió del còmic, que es publicarà amb la llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional. L’obra també inclou un pròleg de Noelia Karanezi —periodista i guionista de La competència de RAC1— i un epíleg d’Adrià Martín Mor —traductor, músic, professor universitari i membre de Softcatalà. D’altra banda, i a part de la participació de diversos membres de l’associació, també volem destacar les il·lustracions de Haru the Studio, que s’ha encarregat de posar cara i ulls a les principals eines i serveis de Softcatalà.

Més enllà de les vicissituds de la família Rasclet per indrets sinistres i inclements, Les aventures de Softcatalà simbolitza el repte permanent de les llengües minoritzades de mantenir-se vives i oposar-se a la imposició i la substitució lingüístiques, un repte en què Softcatalà ha treballat des de la fundació mitjançant les diferents eines lingüístiques que ha desenvolupat en l’àmbit digital.

La família Rasclet personifica també el memorable adagi de Pompeu Fabra: «cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança». La supervivència d’una llengua està supeditada al conreu i la defensa que en facin els parlants —sigui en les situacions quotidianes o en la confluència de l’idioma amb les noves tecnologies—, i la tenacitat dels Rasclet serà clau en el seu viatge per arribar a l’anhelada Contrada.

La publicació d’un còmic suposa una fita dins de l’associació que és ben diferent de la manera de fer habitual de Softcatalà: desenvolupar eines i recursos digitals. Tanmateix, conserva la tasca de difusió i divulgació d’aquests mateixos serveis; és per això que el còmic està destinat tant als més menuts com als més grans, de la mateixa manera que les eines que oferim són emprades per gent de totes les edats.

Softcatalà és una associació sense ànim de lucre que treballa des del voluntariat i que no ha acceptat mai donacions tot i les incomptables mostres de suport i ofertes d’ajuts econòmics que ha rebut. Ara, per primer cop, oferim una forma perquè tothom qui ho vulgui pugui col·laborar econòmicament en la nostra tasca. Amb la compra del llibre no sols tindreu el regal ideal per Sant Jordi, sinó que també contribuireu directament a fer possible la nostra missió de fomentar l’ús del català a internet i les noves tecnologies.