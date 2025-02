Català als mitjans públics

Decidim! denuncia que el nou president de la CAV ha obert la porta al bilingüisme

Necessitem poder viure 100% en valencià. Necessitem À Punt 100% en valencià

Malgrat que el mateix marc autonòmic actual reconeix el valencià, en l’article sisé, com a llengua oficial del nostre poble, així com el dret a usar-lo, la veritat és que tots sabem que la realitat és ben diferent. Les mateixes institucions que haurien de vetllar per l’ús normal del valencià entrebanquen contínuament l’ús de la llengua a qualsevol nivell. Es podria citar una llista interminable dels greuges als quals estem sotmesos totes les persones valencianoparlants, en el nostre propi país, en comparació amb qualsevol altra persona castellanoparlant. És, per tant, necessari exigir el nostre dret (estatuari) a viure 100% en valencià.

Extracte de l’article sisé de l’Estatut d'Autonomia, el qual parla per si mateix.

•La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

•L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.

•La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement.

•Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

•S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

En una societat moderna, com és el nostre País Valencià, el rol lingüístic que juguen els mitjans de comunicació esdevé determinant a l'hora de protegir o menystenir una llengua. En el nostre cas, l'asimetria de mitjans a favor del castellà envers el valencià, és de tal magnitud que la preferència d’ús del castellà creix i es normalitza banalment, mentre que al valencià se li fa perdre atractiu, apareix sovint envoltat de conflictivitat i pateix continus atacs des de la mateixa administració pública i des dels sectors menys democràtics de la societat.

Per aquest motiu, des de Decidim, volem mostrar la nostra creixent preocupació i rebuig pel procés de castellanització que ja pateix la nostra TV i ràdio pública, i per les declaracions que els nous responsables han fet, en el sentit de potenciar el bilingüisme en À Punt, quan sabem que eixe bilingüisme condemna el valencià a una imparable agonia.

Exigim poder viure 100% en valencià. Exigim la televisió i ràdio valenciana en valencià.

Burjassot, 21 de febrer del 2025