EN DEFENSA DEL TERRITORI

Més de 70 entitats socials presenten una iniciativa per salvar el delta del Llobregat

La iniciativa és també una invitació a plantar-se, dir prou a la destrucció del medi natural i el menyspreu per l’activitat agrària al delta de Llobregat, i a sumar-se a treballar juntes per a defensar-los. En aquest sentit, s’ha facilitat un formulari d’adhesions per a totes aquelles persones o col·lectius que vulguin donar suport i/o contribuir a millorar, desenvolupar, presentar o difondre la proposta de protecció i gestió del delta i la vall baixa del Llobregat.

Aquest dimarts, 18 de març, s’ha presentat a Can Massallera (Sant Boi de Llobregat) aquesta iniciativa impulsada per SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, plataforma integrada per més de 70 col·lectius locals implicats en la defensa del territori, entre els quals associacions i federacions veïnals, la Xarxa per la Sobirania Energètica o Ecologistes en Acció.

La proposta s’ha presentat després d’un diàleg entre representants de col·lectius de la zona sobre les amenaces -especialment urbanístiques i per a la pagesia local- i les lluites guanyades en el passat -com l’oposició al BarçaPark o Eurovegas-.

La proposta de Parc Natural i Agrari es llença com una eina per protegir la totalitat dels terrenys naturals i agraris del delta del Llobregat i la Vall baixa, així com els connectors ecològics. Uns entorns que pateixen històricament contínues agressions que responen a interessos econòmics i especulatius, sovint amb la complicitat de les administracions públiques.

La iniciativa d’impulsar un Parc Natural i Agrari al delta del Llobregat sorgeix com una proposta constructiva en la cerca d’una solució que pugui aturar aquestes agressions al territori. Des de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, plataforma creada l’any 2020 amb la voluntat d’agrupar i enfortir les diferents lluites locals amb una escala comarcal, s’entén que les figures de protecció actuals han estat clarament insuficients i nous macroprojectes no paren d’amenaçar el territori. La figura del Parc Natural i Agrari permet blindar el territori davant futurs plans urbanístics a l’empara de la normativa europea Xarxa Natura 2000 per la protecció d’espais naturals.

Actualment un 60% del delta del Llobregat es troba urbanitzat. Les entitats impulsores de la iniciativa al·leguen que no es pot perdre ni un pam més d’espais agraris ni d’espais naturals en una àrea metropolitana excessivament densa. La proposta vol protegir el delta per tenir cura dels seus ecosistemes, per millorar la qualitat de vida de les persones que habiten el territori i per avançar cap a l’objectiu de la sobirania alimentària, tot defensant i protegint especialment l’activitat agrària amb criteris de sostenibilitat ecològica i econòmica.

Ha participat a la sessió també una representant del moviment social Per L’Horta, que ha explicat l’experiència d’haver aconseguit la­ primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la protecció de l’Horta de València, com també les dificultats actuals, amb la supressió del Consell de l’Horta per part del govern popular de Carlos Mazón. L’objectiu dels col·lectius és sumar forces en els plantejaments de propostes viables que compatibilitzin la defensa natural i de l’activitat agrària.

La jornada ha acabat amb un concert final, del grup de folk Trèvol, que ha generat un ambient festiu i agradable entre les persones i col·lectius que estan unint-se en aquesta proposta.