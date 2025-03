Les oblidades de la Comuna de París

Estudiant d?Història Bilingüe a la Universitat le Mirail a Toulouse (França), últim any cursat a la Universitat de Barcelona.

El naixement d’una Revolució de Patriotes

La Comuna de París no és res més que l’hereva d’un segle XIX dibuixat per constants períodes insurreccionals a escala nacional i europea, com fou la Primavera dels Pobles de 1848. Si bé l’explosió popular de 1871 s’inscriu en aquestes onades revolucionàries (vegeu la revolució de 1830 i 1840 a París), l’element que va fer esclatar la revolta fou la derrota davant de Prússia l’any 1870 després la declaració de guerra que va fer l’Imperi Francès contra la coalició dels Estats Alemanys. Els parisencs, tancats i famolencs al seu propi territori, se sentiren humiliats quan l’armistici i el naixement de l’Imperi Alemany es proclamaren al “pati del darrere” de París: Versalles. A més a més, aquesta proclamació de pau va donar peu a noves eleccions legislatives al febrer, que van situar una gran quantitat de monàrquics a l’Assemblea Nacional, a causa de la proclamació de la República de 1870 que va acabar amb el Segon Imperi de Napoleó III.

Continuar: Baudais, Emma (2019) "Les oblidades de la Comuna de París", Ab Origine Magazine, 44(octubre)