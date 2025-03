L'arquitecta i urbanista Maria Sisternas serà assessora al govern municipal de Girona

Maria Sisternas assumirà el càrrec de Coordinadora de l'Àrea de Transició Ecològica i Àrea Urbana de l'Ajuntament de Girona a temps parcial, en substitució d'Eduard Cabré, actual assessor, que deixa el càrrec per motius personals.

Sisternas és arquitecta i urbanista, i compta amb una àmplia trajectòria en la planificació i la transformació urbana. Graduada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i amb un màster en Disseny Urbà i Ciències Socials per la London School of Economics, ha ocupat càrrecs rellevants en l'administració i el sector privat.

Entre 2012 i 2015, va ser directora de Projectes d'Hàbitat Urbà a l'Ajuntament de Barcelona, impulsant iniciatives de millora d'espais públics. Posteriorment, va liderar Mediaurban, l'agència de continguts urbans del Grup Mediapro, fins al 2022. Entre 2022 i 2024, va dirigir l'Institut Català del Sòl (Incasòl), on va promoure polítiques d'habitatge públic i col·laboració publicoprivada.

Amb la seva incorporació Sisternes vol seguir reforçant l'estratègia Missió Habitatge que ha impulsat el consistori les darreres setmanes per reforçar les actuacions en matèria d’habitatge a la ciutat i que tenen com a objectiu "garantir un habitatge assequible, renovat i per a tothom".