Català

Iryo incorpora el català a les cartes digitals del restaurant i a la web, però continua excloent-lo de la senyalització i la megafonia dels trens

Plataforma per la Llengua ha aconseguit que l'empresa ferroviària d'alta velocitat Iryo inclogui el català a les cartes del restaurant en la versió digital, i a la pàgina web, però lamenta que l'empresa encara no compleixi totes les obligacions legals: la senyalització i la megafonia continuen excloent el català, si més no en alguns trens. L'entitat va denunciar Iryo a Consum per no complir les obligacions lingüístiques, però l'agència pública ha arxivat la demanda adduint que ja les compleix, malgrat que només ho faci parcialment. L'organització demana explicacions a l'organisme, tot i que alhora celebra que Iryo sí que hagi incorporat la llengua al web, tot i no ser un requisit legal.



L'entitat va demanar a finals del 2023 a Iryo que inclogués la llengua a la senyalització, a les cartes del restaurant i als tiquets de compra, atès que un usuari va informar el servei de defensa de drets lingüístics de Plataforma per la Llengua d'aquesta mancança i va denunciar que quan havia demanat la factura en català li havien respost "las facturas se emiten en castellano" [les factures s'emeten en castellà].



Iryo es va negar a incloure el català en la retolació, adduint que, legalment, no era obligatori, un fet clarament fals, perquè la legislació catalana és molt clara en aquest sentit. Per aquest motiu, l'entitat va denunciar aquest gener l'empresa a l'Agència Catalana de Consum i, finalment, Iryo ha satisfet algunes de les demandes de Plataforma per la Llengua, però no pas totes. Fa unes setmanes, Consum va comunicar a l'entitat que arxivava la denúncia atès que l'empresa ja havia satisfet les obligacions legals. Plataforma per la Llengua ho va voler comprovar i va constatar que el català continuava exclòs, si més no en alguns trens, tant de la senyalització com de la megafonia -que són dues de les obligacions legals. Pel que fa a les cartes del restaurant, ja l'inclouen, però només en la versió digital, a la qual s'ha d'accedir amb un codi QR, però això ja li permet complir la llei.



L'entitat celebra els avenços aconseguits, però lamenta haver-hi hagut d'intervenir i que l'empresa continuï sense respectar els drets lingüístics dels consumidors catalanoparlants. A més, també demana explicacions a l'Agència Catalana de Consum per haver arxivat la denúncia i considera que l'organisme públic s'ha d'assegurar que els drets es garanteixin a tots els trens.



Iryo és un operador ferroviari privat d'alta velocitat operat per Air Nostrum, Globalvia i Trenitalia, que va començar a treballar a finals del 2022 i que ja s'ha consolidat amb més de 13 milions de passatgers i una quota de mercat d'entre el 23 % i el 28 % en la majoria de les seves línies. Tot i oferir serveis als territoris de parla catalana i tenir la seu social a Quart de Poblet, al País Valencià, l'empresa no respecta els drets lingüístics de la comunitat que parla la llengua pròpia d'aquests territoris.



El català a la retolació i a la megafonia, una obligació legal



Malgrat que Iryo va justificar l'absència del català a tota la retolació al·legant que la llei no l'obligava a fer servir la llengua, la Llei de política lingüística de Catalunya sí que ho fa a l'article 32. També el Codi de Consum de Catalunya especifica, a l'article 128-1, que «les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin» han de ser, com a mínim, en català i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareixen.

A més, en l'article 111-1 s'indica que els drets i les obligacions que estableix aquest codi són aplicables a «les relacions de prestació de serveis entre les persones físiques empresàries que estiguin dins del règim especial de treballadors autònoms i les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat». En aquest sentit, en l'article 251-2 s'especifica quins són considerats serveis bàsics: «els subministraments, els transports, els mitjans audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els de comunicacions, els assistencials i sanitaris, i els financers i d'assegurances». Per tant, Iryo és considerada una empresa que presta serveis bàsics i ha de complir amb les obligacions indicades en el Codi de consum de Catalunya.



Pel que fa a la megafonia, l'article 31 de la Llei de política lingüística també exigeix que "les empreses i les entitats públiques o privades que ofereixen serveis públics, com ara les de transport, de subministraments, de comunicacions i d'altres" emprin "almenys, el català" en les "comunicacions megafòniques".



Iryo segueix els passos de Renfe i Ouigo i incorpora el català al web



Malgrat que Iryo no ha incorporat el català en tots els elements en què ha de fer-ho per llei, sí que l'ha inclòs en la web, tot i que, en aquest àmbit, la legislació és menys clara. Era una de les peticions de Plataforma per la Llengua, que considera que les empreses han de tenir en compte els principis bàsics de responsabilitat social empresarial (RSE) i ser respectuoses amb l'entorn cultural en què operen. Fins ara, Iryo era l'únic operador ferroviari d'alta velocitat als territoris de parla catalana que no disposava de pàgina web en català: Renfe i Ouigo sí que la tenien en català. Finalment, tots els serveis d'alta velocitat a l'Estat espanyol ja inclouen el català.