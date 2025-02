Català a l'escola

Plataforma per la Llengua fa una crida a la mobilització social per mantenir el valencià a les escoles

L'organització anima tothom a continuar eixint als carrers cada dijous amb la samarreta verda de la campanya 'La llengua no es toca" i posa a la venda banderoles per penjar als balcons. L'entitat ha presentat al·legacions en tots els tràmits legals possibles fins ara i avui anuncia que presentarà un recurs contenciós administratiu contra l'ordre que regula la consulta sobre la llengua a les aules

Plataforma per la Llengua fa una crida a la mobilització social per mantenir el valencià a les escoles

Plataforma per la Llengua fa una crida a la ciutadania per defensar el valencià a la consulta sobre la llengua a les escoles, que es farà entre el 25 de febrer i el 4 de març, i li demana que continue eixint cada dijous al carrer amb la samarreta verda de la campanya "La llengua no es toca", que ja suma el suport de més de 6000 persones. A més, es poden posar en contacte amb l'entitat per aconseguir les noves banderoles per a penjar als balcons, que ja estaran a la venda aquest cap de setmana a la IV Festa pel Valencià, a Benimaclet. L'entitat ja pot anunciar que presentarà un recurs contenciós administratiu contra l'Ordre de la Conselleria d'Educació, que convoca el procediment de consulta als representants legals de l'alumnat per a triar la llengua base de la seua escola, i en demana la nul·litat i la suspensió perquè considera que vulnera els drets reconeguts a altres normes.

En concret, per a Plataforma per la Llengua, l'ordre, igual que la Llei de Llibertat educativa, vulnera els principis d'igualtat i protecció del valencià, i la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM). L'entitat recorda també que l'ordre que regula la consulta especifica que la tria de la llengua a l'escola no dependrà únicament de la voluntat de les famílies, sinó també de la planificació educativa i d'un sistema condicionat a factors administratius i no a una llibertat d'elecció real. Açò provocarà desigualtats entre l'alumnat, especialment a les zones on hi haja un clar predomini d'una llengua sobre una altra, i afectarà, per tant, a la disponibilitat de places en la llengua desitjada, cosa que podria generar controvèrsies i tensions en el procés d'admissió. En els casos en què hi haja més d'un representant legal dels menors i en la tria no coincidisquen en la llengua base, la sol·licitud de l'alumne quedarà paralitzada fins a una resolució judicial, qüestió que afectarà a la seua matriculació. Per tot plegat, fins ara, els tribunals han rebutjat en diferents ocasions que es facen consultes a les famílies per a fixar la llengua base de l'educació dels seus xiquets.

Més de 4.000 al·legacions que el Consell ignora: l'obligació d'actuar

Plataforma per la Llengua ja ha actuat contra aquest projecte d'ordre amb dues rondes d'al·legacions, la primera durant la consulta pública prèvia i la segona amb la proposta d'ordre ja elaborada per la Conselleria d'Educació. Tot i que, en total, es van presentar més de 4.000 al·legacions, el Consell hi va respondre amb només dos fulls.

Les declaracions del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, durant la presentació, aquesta setmana, de la campanya sobre l'elecció de la llengua als centres educatius demostren de nou que no protegirà el valencià, ja que menysprea els informes contraris a la llei de llibertat educativa que han emés les institucions acadèmiques, com ara els departaments de Filologia Catalana de les universitats, destacant que, com va dir Rovira, per a ells "no són estudiables", i posa "les dues llengües al mateix nivell".