Turisme Massiu

Mobilització en contra del curs sobre especialització de lloguer turístic que la UIB imparteix

Els manifestants han partit des de l'aturada de metro de la Universitat, passant per diferents facultats, concretament per Jovellanos, on el degà de la facultat de Turisme té el seu despatx. S'han sentit diverses proclames demanant la dimissió del degà, en contra del lloguer turístic i el curs, i en pro del dret a l'habitatge per la classe treballadora: “Tolo Deyà, dimissió”, “Lloguer turístic, ni a la UIB ni enlloc”, “La seva propietat, la nostra casa. El sou d'assalariat a la seva butxaca” o “Ni gent sense cases, ni cases sense gent!”.

La convocatòria ha conclòs a la facultat de turisme on s'han viscut moments de tensió. El sindicat pretenia acabar dedins l'entrada de la facultat per llegir el manifest davant premsa i l'alumnat present, però s'han trobat amb les portes tancades pel personal de seguretat que el custodiava creant una barrera per bloquejar l'accés.

Aquest dimarts,una cinquantena de persones del Sindicat d'Habitatge de Palma han duit a terme una manifestació en contra del curs sobre especialització de lloguer turístic que la UIB imparteix.

La UIB no ha volgut fer declaracions públiques ni a premsa ni els dies previs ni durant la protesta. Per altra part, a la facultat de turisme s'han encarregat d'esborrar diverses vegades les pintades que anunciaven la convocatòria. El Sindicat condemna l'actitud de l'equip rector així com la seva postura, acceptant i normalitzant pràctiques que agreugen la problemàtica de l'habitatge.





El Sindicat d’Habitatge de Palma exigeix la cancel·lació del títol de Lloguer Turístic impartit per la UIB

El curs es presenta com a “clau i imprescindible per mantenir l'essència i l’autenticitat de la vida local”, afirmació que xoca frontalment amb una realitat dramàtica de l’habitatge que afecta a la majoria de la classe treballadora

El Sindicat d’Habitatge de Palma s’oposa al fet que un títol propi de la UIB promocioni un curs on es fa pedagogia de l’habitatge com un simple bé de mercat prioritzant el negoci immobiliari, i no com una necessitat bàsica de tota la classe treballadora. A més, és un curs que presenta el lloguer turístic com a “clau i imprescindible per mantenir l'essència i l’autenticitat de la vida local”, afirmació que xoca frontalment amb una realitat dramàtica i d’emergència de l’habitatge a Palma i arreu de l’illa.

Aquesta situació dramàtica és deguda a l’augment del parc de lloguer turístic en detriment del convencional, provocant una escalada generalitzada dels preus, maximitzant així els beneficis dels rendistes i les empreses del sector, incloent-hi falses

pujades inassumibles per a expulsar a qui viu i destinar-ho a aquesta pràctica. Per tant, reclamam a la UIB i a Tolo Deyà, director d’aquest títol i degà de la Facultat de Turisme, cancel·lar el curs de lloguer turístic.