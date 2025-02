Lluita institucional

MÉS per Palma denuncia la degradació del servei de BiciPalma

MÉS per Palma ha denunciat avui la degradació de BiciPalma, la qual cosa està generant una allau de queixes d’usuaris del servei. Segons les queixes recollides per la formació, els usuaris residents han denunciat greus mancances en el servei, amb bicicletes inoperatives, estacions freqüentment buides i dificultats per trobar-ne de disponibles en hores punta. “És evident que amb el Partit Popular el BiciPalma ha començat a degradar-se progressivament. Tot això està passant quan encara no hem arribat a la temporada alta. Amb l’obertura del servei als turistes anticipam un col·lapse encara més gran en els pròxims mesos”, ha explicat Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma.

Segons Contreras, "aquesta decisió del PP, aprovada amb el suport de VOX i l’abstenció del PSOE, ha convertit BiciPalma en una oferta més per als turistes, posant en risc la seva funció com a servei públic per als residents. Si ara ja hi ha estacions sense bicicletes disponibles, què passarà quan arribin milers de turistes a l’estiu?".

Un servei sense inversió i en estat crític

L’SMAP, a càrrec del regidor Antonio Deudero, no ha previst cap inversió als pressuposts de l’SMAP d’aquest 2025 per reforçar BiciPalma, malgrat l’augment d’usuaris que suposarà obrir-lo al turisme. Actualment, en plena temporada baixa, ja es detecten estacions buides en hores punta a zones clau de la ciutat; bicicletes en mal estat sense manteniment adequat; i queixes dels residents, que abans podien confiar en el servei i ara es troben sense alternatives de transport sostenible.

"El govern del PP ha obert BiciPalma als turistes sense posar-hi ni un sol euro per reforçar el servei. És una decisió irresponsable que perjudica directament els residents, que cada dia tenen més dificultats per trobar una bicicleta disponible", ha remarcat Contreras.

MÉS per Palma exigeix una rectificació immediata

Davant l’evident deteriorament del servei, MÉS per Palma exigeix, en primer lloc, revocar la decisió d’obrir BiciPalma als turistes i tornar-lo a destinar exclusivament als residents de Palma i de Mallorca; i en segon lloc, augmentar la inversió en el servei per millorar-ne la gestió i el manteniment, ampliant la flota de bicicletes i assegurant un servei de qualitat.

"BiciPalma hauria de ser una eina per reduir la contaminació i descongestionar el trànsit, però el PP l’ha convertit en un reclam més per al turisme massiu, empitjorant-ne el funcionament i deixant els residents sense una alternativa fiable. Els palmesans i palmesanes han de ser la prioritat, no els visitants ocasionals", ha conclòs Contreras.

MÉS per Palma continuarà denunciant aquesta situació i defensant una mobilitat sostenible que posi els residents al centre de les polítiques públiques i no al servei de la massificació turística.