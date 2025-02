La Plataforma per la Llengua presentarà un recurs contenciós administratiu per defensar el topònim en valencià de Castelló de la Plana

Per això, Plataforma per la Llengua insta l'Ajuntament de Castelló de la Plana a mantenir el topònim de la ciutat en valencià, tot respectant l'Estatut d'autonomia, la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV), i la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM).

L'entitat denuncia que el canvi impulsat pel PP i VOX és capritxós i arbitrari, ja que es produeix només cinc anys després de l'aprovació del nom únicament en valencià, que atén a raons científiques i històriques. A més, Plataforma per la Llengua adverteix que aquesta decisió contravé el principi de bona administració que estableix l'article 103 de la Constitució espanyola.



Cal recordar que l'informe de l'Acadèmia Valenciana de la Lllengua (AVL) sobre el topònim «Castelló» emés el 19 de desembre de 2019, assenyala, en primer lloc, que el nom de la ciutat formava part dels aleshores 27 topònims de municipis en la zona de predominança del valencià que només mantenia el topònim en la forma castellana. A més, l'informe clarificava que el Decret 62/2017, de 2 de juny, del Consell dictamina que el topònim de la ciutat ha de respondre a la seua tradició històrica i lingüística. En eixe sentit, el manual per a la fixació de la toponímia valenciana publicat per l'AVL el 2015 també recomanava als municipis recuperar la denominació valenciana com a forma oficial, atés que és la tradicional i es correspon a la realitat lingüística valenciana.