Noves amenaces de mort contra Carles Puigdemont

El President Carles Puigdemont va anunciar ahir des de les seves xarxes socials que ha tornat a rebre amenaces de mort amb una imatge dels atacs i el text "El pa de cada dia. I per més que presentis denuncia (ho hem fet amb centenars de casos com aquest, i pitjors), sempre acaba igual: zero conseqüències." (per posar un exemple d'un d'aquests casos es pot citar que al 2020 es va arxivar la causa sobre les amenaces a Carles Puigdemont d'uns joves espanyols des d'un tanc).

El mateix dia (20/01/2025) que Puigdemont rebia amenaces un regidor del PP al País Valencià va amenaçar els Joves de Compromís amb la frase: "Seguireu el camí de Guillem Agulló".