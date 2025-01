La Plataforma per la Llengua aconsegueix que els cinemes Renoir comencin a incorporar el català al web i a la cartelleria

L'entitat reclama que tots els cinemes segueixin els passos dels Renoir i compleixin la legalitat



Plataforma per la Llengua no ha trobat la mateixa actitud en altres cinemes. Amb altres sales de referència amb qui ha intentat el mateix procés de canvi no ha aconseguit encara el mateix resultat. És el cas, per exemple, de Phenomena, una de les sales amb més espectadors de Barcelona. L'entitat recorda que incloure el català a la retolació i a les cartes de preus (com a elements d'informació necessària per al consum) és una obligació legal que el Parlament de Catalunya va aprovar el 2010 i que es concreta als articles 128 i 211 del Codi de consum de Catalunya.



Aquests articles estableixen que "les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret [...] a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin", així com que "la documentació i les informacions necessàries per al consum i l'ús adequats dels béns i serveis dirigides a les persones consumidores han d'estar a disposició immediata d'aquestes [en català]".