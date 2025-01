La Marea Pensionista denuncia "l'actitud masclista i totalment misògina del jutge Adolfo Carretero"

Davant aquest fet, la comissió Dona de la Marea Pensionista exigeix en un comunicat que que "els interrogatoris no s'assetgi a la víctima, ja és bastant difícil atrevir-se a denunciar per a després tornar a ser vexades en un judici i exigim que aquest jutge pagui les conseqüències dels seus actes i no se li permeti tornar a portar casos de violència sexual cap a la dona, pel seu tracte inhumà i vexatori".

I és que, segons l'entitat, "va ser tan clara la seva actitud misògina cap a la víctima que semblava gaudir i recrear-se amb el dolor d'aquesta, qüestionant en nombroses ocasions, la versió oferta per Mouliaá, de l'esdevingut en la nit de setembre de 2021 en la qual es va sentir agredida per l'ex diputat Íñigo Errejón atemptant contra la seva llibertat sexual. El jutge va interrogar la víctima interrompent-la constantment i fins i tot assetjant-la a preguntes i qüestionant la seva versió, amb preguntes grolleres i fora de lloc. Com Quant temps li va estar xuclant-li les ...tetas?.

Totalment distinta a l'actitud i comportament que va tenir amb el denunciat amb el qual va ser fins a paternalista. Aquests abusos masclistes han de desaparèixer, la víctima mai pot ser la culpable, amb aquestes formes, paraules inquisitives i burlesques cap a les víctimes que utilitzen la majoria dels jutges amb les dones, serà molt difícil acabar amb el llast d'aquest terrorisme masclista que patim les dones pel simplement fet de ser"

Dones.

Després de 990 denúncies el promotor de l'Acció Disciplinària Ricardo Conde del CGPJ ha obert una recerca al jutge Adolfo Carretero, pel seu interrogatori totalment fora de lloc. Per jutges com ell, les dones no s'atreveixen a denunciar.

Això és previ a decidir si li obren o no un expedient disciplinari.