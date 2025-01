Català a l'escola

L’STEI Intersindical denuncia que el conseller Vera va mentir a la Xarxa Educativa per la Llengua

El sindicat considera molt greu que el conseller es desdigui del que va comunicar a Xarxa Educativa per la Llengua el passat 10 de desembre en afirmar que la implantació del Pla pilot segregador no es donaria a l’etapa de secundària i que tampoc s’ampliaria el nombre de centres de primària que s’hi volguessin sumar. A més, la proposta del Pla en cap cas figurava en el programa electoral del Partit Popular, ja que era una exigència de Vox.

Per això demana al conseller Antoni Vera que retiri de manera definitiva el Pla pilot de segregació lingüística, ara més que mai després del trencament amb la ultradreta de Vox. No fa cap sentit persistir en l’error de mantenir aquest nyap pedagògic després de veure que només onze centres, tots privats-concertats de Mallorca i Eivissa, s’hi afegiren per a l’etapa de primària.

El canvi de parer del conseller es va fer públic just després de la reunió amb els directors de centres concertats, que va ser aquest dimarts, 14 de gener. Una trobada que s’ha produït abans de convocar els sindicats, representants legítims del professorat que encara estan esperant notícies del conseller.

L’STEI Intersindical reclama, per tant, que es deixin de tudar recursos en un Pla que no compta amb el suport de la comunitat educativa i que a més fa feina en contra de la normalització del català a les aules de les Illes Balears, minoritària i desplomada 10 punts en el darrer informe.

El sindicat considera inadmissible que, amb propostes com aquesta, el Partit Popular segueix depenent dels deliris de Vox i que no es poden prendre mesures en contra de la llengua pròpia i la cohesió social.