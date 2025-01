Turistificació

La proliferació d’habitatges d’ús turístic expulsa a famílies residents dels barris més turistificats

En un informe, Ecologistes en Acció ha recaptat les dades estadístiques de la concentració d’habitatges d’ús turístic (VUT) i del preu mitjà del metre quadrat de l’habitatge de lloguer en 5 ciutats dels Països Catalans (Alacant, València, Salou, Barcelona i Citadella) establint la incidència de la proliferació de VUT en el preu de l’habitatge. A les ciutats delPaís Valencià analitzades, València compta amb un índex de VUT del 23,7% per cada 1.000 habitatges i Alacant amb un 23%.

Ecologistes en Acció ha analitzat el creixement dels Habitatges d’Ús Turístic (VUT) i la seua repercussió en el preu de l’habitatge de lloguer en 23 ciutats distribuïdes per la península. També s’ha estudiat la distribució geogràfica de les VUT a Madrid, Barcelona, Vigo, València, Màlaga i Alacant.

Mitjançant un desglossament del número de VUT existent per districte queda patent que en aquestes sis ciutats hi ha una alta concentració de VUT en els centres o centres històrics, i en el cas de ciutats costaneres també en les zones de primera línia de platja. Asseguren que aquesta concentració en els barris o districtes afectats multiplica fins a 10 vegades l’índex de turistificació mitjà del municipi.

Aquesta proliferació dels habitatges d’ús turístic té el seu reflex en el preu de l’habitatge de lloguer. Així, a València s’incrementa el preu de lloguer fins a aconseguir els 14,2 €/m² i Alacant, que aconsegueix els 11,9 €/m². Totes dues ciutats han tingut un creixement del preu de l’habitatge d’entorn del 12%.

Per districtes, Ciutat Vella a València té un increment del 28,9% del preu per metre quadrat respecte a la mitjana del municipi, amb un creixement del 18,8% a l’agost de 2024 respecte al 2023. El preu de la zona dels poblats marítims és lleugerament major en un 2%, però ha tingut també un creixement del 15% en l’últim any.

En el centre d’Alacant i el seu barri antic el preu per metre quadrat camina entorn de la mitjana del municipi, només es diferencia la platja de Sant Joan i l’Albufereta, amb un preu superior en un 16% a la mitjana del municipi. No obstant això, han tingut un creixement interanual del 8% i 11% respectivament, encara que relativament menor que en altres ciutats. Si que han tingut un fort creixement acumulat en els quatre últims anys, entorn del 40% en el centre de la ciutat i un 60% a la platja Sant Joan i l’Albufereta.

Dins de les conclusions de l’informe, Ecologistes en Acció assenyala que la proliferació d’habitatges vacacionals en tots els racons ha turistificat els pobles i els barris residencials on habitava la població resident. Aquest fet, unit a la falta de regulació i previsió per part de les institucions, ha generat una problemàtica social que no fa més que agreujar-se: la falta d’habitatge assequible destinat a l’ús residencial i de llarga temporada, per la qual cosa la població resident veu minvat el seu dret constitucional d’accés a l’habitatge.

Ecologistes en Acció denuncia que l’encariment de l’habitatge i el minvament de qualitat de vida està gentrificant els barris més turistificats. La població resident és desplaçada dels seus barris cap a altres zones residencials segons les seues capacitats econòmiques. Això trenca relacions socials i genera desarrelament en la població desplaçada, però també en les famílies que resisteixen en el seu barri, perquè perden relacions d’amistat o familiars de proximitat amb la gentrificació.

Així mateix, l’organització ecologista alerta que el desplaçament de la població resident i l’augment dràstic de la població flotant també afecta directament al comerç local d’aquests barris. Desapareix la diversitat de comerços i sota el monocultiu turístic sol floreixen botigues de souvenirs i cafeteries. Un comerç totalment dependent de l’afluència turística i de molt baix valor afegit.