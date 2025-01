Llibertats

Embranzida contra el feixisme, per Palestina i per la Justícia ecològica

Ecologistes en Acció donem suport i s'adhereixen ln, la manifestació a Catalunya de The Surge, la mobilització unitària dels dies 18 i 19 de gener a diverses ciutats europees per fer front i denunciar com el feixisme, la crisi ecològica i les guerres estan connectades i es retroalimenten.

El caos climàtic que s’ha fet evident els darrers anys, i que s’ha manifestat amb tota la seva cruesa en la catàstrofe de la DANA de València, ha fet que cada vegada siguin més les persones que veuen com el món s’encamina cap al desastre.

Plantar cara al capitalisme global depredador que destrueix el nostre planeta, un sistema que obvia la seva pròpia dependència absoluta de la salut i l’habitabilitat de la Terra. Un capitalisme desbocat que converteix els habitatges en actius financers, que converteix les terres en objecte d’especulació, que busca només el rendiment a curt termini i ignora, amb una conducta suïcida, que esta destruint el planeta sobre el qual se sustenta tot, incloses les finances i els comptes de resultats que tant preocupen als poders econòmics.

Plantar cara a l’extrema dreta que, fent ús de la propagació de mentides a les xarxes socials i a pseudomitjans d’informació, aconsegueix capitalitzar el malestar de molta gent enfront de la incapacitat del sistema d’afrontar les crisis socials, econòmiques i ecològiques del nostre temps, i estén el seu discurs d’odi tot aprofitant la por a un futur incert i la ràbia per augmentar el seu poder. Una extrema dreta que ja està arribant al poder a Europa ique amb el seu negacionisme climàtic, accelerarà l’escalfament global i agreujarà la crisi ecològica.

El capitalisme global se sustenta en el dogma del creixement il·limitat, obviant que el creixement il·limitat es impossible en un planeta amb recursos finits. La cerca de recursos per mantenir aquest creixement, impulsada pel feixisme que s’està introduint a governs com el d’Israel, augmentarà les guerres i genocidis com el de Gaza. Guerres que faran augmentar el desplaçament i migració de les persones dels països del Sud global, un fenomen que sempre utilitza l’extrema dreta europea per fomentar la por amb el seu discurs d’odi.

Denuncien el capitalisme extractivista en el qual es basen les relacions comercials internacionals, que perpetuen les relacions neocolonials de dominació Nord-Sud en favor de les grans corporacions transnacionals i perjudiquen la gent al nostre país, tot augmentant les desigualtats i la pèrdua de sobirania alimentària per la dependència de les importacions. Relacions comercials centrades en l’exportació de matèries primeres cap al Nord per a la suposada transició verda, que agreugen l’espoli de recursos dels països del Sud, vulneren els drets de la seva població i la condemnen a la misèria, i destrueixen el planeta, tot accelerant la destrucció de biodiversitat, la desforestació i l’escalfament global.

L’economia ha d’estar al servei de les persones, i no pas les persones, els països i el planeta al servei d’un sistema econòmic que condueix al col·lapse, mentre el sistema només te en compte els resultats a curt termini i indicadors econòmics com el PIB. El benestar no es mesura en termes de consum, el benestar es mesura en qualitat de vida, en el valor de les cures, en la disponibilitat de temps per compartir amb els éssers estimats, perquè els éssers humans som interdependents i ecodependents.

Exigeixen a la Unió Europea i al govern espanyol que posin fre, de manera decidida, al despropòsit d’aquest capitalisme depredador que només fa que augmentar la desigualtat a les nostres societats.

Exigeixen a les institucions que compleixin amb el seu deute de vetllar pel benestar de la ciutadania que ha escollit els governs nacionals, i s’enfrontin a aquest sistema que ens condueix al col·lapse.

La història ens demostra que, gràcies a la pressió del poble, s’han aconseguit canvis que abans semblaven impossibles, com la igualtat entre homes i dones, com la fi de la discriminació racial, com la jornada laboral de 8h diàries.

Trenquem amb l’individualisme, trenquem amb l’aïllament fomentat per aquest sistema que només ens reconeix com a consumidores, i unim-nos per canviar el rumb d’Europa.