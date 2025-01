Xarxes socials

Amigues de la Terra, Ecologistes en Acció i Greenpeace, junt a centenars d’organitzacions de la societat civil, abandonen Twitter/X

Ecologistes en Acció, juntament amb Amigues de la Terra i Greenpeace, se sumen a centenars d’organitzacions, col·lectius, associacions de periodistes i milers de persones a títol individual i aquest dilluns 20 de gener abandonen X (abans Twitter). Després d’aquesta data, dia de la presa de possessió de Donald Trump com a president dels Estats Units, de facto, Elon Musk entrarà a formar part del govern estatunidenc i ja no haurà de retre comptes a ningú.

En el moment en què el propietari de la xarxa social X, Elon Musk, ha començat a utilitzar la plataforma amb finalitats polítiques, dirigint les converses i vetant les persones que difereixen de la seua ideologia, la xarxa social s’ha convertit en un perill per a la democràcia. Musk no mostra cap vergonya a secundar i promoure discursos basats en les idees de la ultradreta, i arribar a immiscir-se en les eleccions generals d’altres països, com en el cas d’Alemanya.

“Les xarxes socials mai van ser perfectes, però la deriva que està prenent X és inadmissible per a una xarxa social en la qual diferents postures han de tenir cabuda en igualtat de condicions. No obstant això, aquesta plataforma no sols silencia perfils que en molts casos protegeixen i defensen els drets humans i la natura, sinó que atempta contra aquests. X promou la violació de drets humans: ara com ara és una xarxa que privilegia els missatges negacionistes, masclistes, racistes, xenòfobs, homòfobs i trànsfobs”, assenyalen els col·lectius.

La desinformació i la constant generació de notícies falses ha sigut un altre dels motius pels quals les organitzacions han decidit donar una colp de porta i eixir de la xarxa social del magnat de Tesla. Twitter no era aliena als biaixos abans de l’arribada de Musk, però el nivell de toxicitat ha augmentat, tal com s’ha pogut constatar en els últims anys.

Les organitzacions opten per promoure la migració a xarxes socials que respecten els principis bàsics de la llibertat digital: la gestió de les dades pròpies, la portabilitat de l’audiència i la pluralitat algorítmica. Amigues de la Terra, Ecologistes en Acció i Greenpeace ja compten amb perfils en Bluesky, una xarxa social de microblogueig descentralitzada que tampoc és perfecta, però que compleix amb eixos principis bàsics; per exemple, la persona usuària pot crear els seus propis algoritmes, de tal manera que no els imposa la pròpia xarxa social. Ecologistes en Acció també té i actualitza un perfil en Mastodon (Confederació, Catalunya, País Valencià).

Amigues de la Terra, Ecologistes en Acció i Greenpeace són conscients que la discussió entorn de les xarxes socials continua oberta i debatran en els pròxims mesos sobre la seua estratègia digital en les diferents plataformes.

Els col·lectius esperen una eixida massiva d’X el 20 de gener que represente un punt d’inflexió i impulse un augment en les següents onades per a abandonar definitivament aquesta xarxa social. Les plataformes digitals ofereixen la possibilitat de construir en col·lectiu. És prioritari continuar fomentant les aliances entre persones i organitzacions i generar comunitat i una conversa pública saludable.