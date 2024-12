moviment veïnal

Un estudi de la FAVB relaciona la desaparició d'habitatge públic amb l'extensió de l'especulació a Barcelona

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha presentat en roda de premsa les primeres conclusions de l’estudi SOS habitatge: anàlisi de la situació a l’habitatge a Barcelona des del moviment veïnal, elaborat després d’un any de treball per les comissions d’Urbanisme i Habitatge de la federació, amb la col·laboració de Voltes Cooperativa d’Arquitectura i diverses associacions veïnals federades, i que es farà públic en tota la seva extensió a principis del 2025.

El material presentat -que es pot consultar al número 167 de la revista ‘Carrer’- dibuixa i compara en el mapa de la ciutat el comportament i l’evolució tant de les promocions de pisos de luxe com les de l’habitatge públic. L'estudi conclou que la falta de polítiques públiques actives ha permès que l’especulació s’estengui com una taca d’oli a tots els barris i hipotequi el dret a l’habitatge en el futur. Una informació comparada que omple un buit informatiu i de transparència que les administracions públiques no havien cobert.

Jaume Artigues, president de l’AV de la Dreta de l’Eixample i membre la comissió d’Habitatge de la Favb, ha explicat que "l’estudi és la verificació del que ja intuíem: que la pressió immobiliària que pateix el centre de la ciutat s’està reproduint a tots els districtes de manera exponencial, a una velocitat inaudita i disparant sense aturador el preu de l’habitatge". Els privilegis fiscals que troben els grans inversors internacionals, la falta de plans d’usos que evitin el monocultiu turístic o la manca d’una regulació en el mercat immobiliari són algunes de les causes que han provocat que el negoci rendista hagi passat del 5% de benefici tradicional a gairebé el 20%.

Per la seva banda, Lisa Marrani, arquitecta i membre de la comissió d’Urbanisme de la Favb, ha explicat com la pèrdua progressiva d’habitatge de protecció oficial -que d’aquí a l’any 2038 s’haurà reduït en gairebé un 50% i que se situa en la seva pràctica totalitat a la perifèria de la ciutat- està deixant pas a operacions especulatives de gran impacte en aquests barris, com és el cas de la Clota o la Marina del Prat Vermell. En paral·lel, les noves promocions d’habitatge social es preveuen construir fora del centre, cosa que perpetuarà la desigualtat territorial a la ciutat.

El president de la FAVB, Camilo Ramos, ha conclòs que aquesta crisi s'ha anat forjant durant dècades en les quals les Administracions han apostat per un model que ha convertit l'habitatge públic en residual, amb la conseqüència d'haver deixat via lliure a l'especulació.

Si voleu saber més detalls sobre els dos mapes presentats avui -el de l’especulació immobiliària representada en la proliferació de promocions d’habitatges de luxe, que contribueixen a gentrificar els barris, i la del parc d’habitatge protegit, que perdrà la seva condició els pròxims anys-, podeu consultar l’article publicat a la revista ‘Carrer’.

Fotografia: D'esquerra a dreta, Néstor Bogajo, codirector de la revista Carrer; Camilo Ramos, vicepresident de la Favb; Jaume Artigues, de la comissió d'Habitatge de la Favb; Lisa Marrani, de la comissió d'Urbanisme de la Favb i Marc Fando, de Voltes Cooperativa d'Arquitectura.