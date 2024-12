Llibres

Presentació del llibre "Si Lenin aixequés el cap" d'Albert Botran a la Nau Bostik de Bacelona

La Nau Bostik NAU BOSTIK (C/. de Ferran Turné, 1-11 a Sant Andreu del Palomar -Barcelona-) aplegarà demà a les 19.30h la presentacio del llibre Si Lenin aixequés el cap d'Albert Botran. Una reflexió sobre el llegat de Lenin i el futur del socialisme. Lenin, sens dubte un dels personatges més importants del segle XX, simbolitza el pas endavant més gran que mai s’hagi fet per revolucionar la història, amb una repercussió electritzant en els drets de la classe treballadora, de les dones i dels pobles oprimits.

En una entrevista sobre el llibre a la revista Sapiens núm 272, Botran manifestava que no es tractatava d'un a biografia convencional, ja que el llibre aborda "el seu pensament cent anys després. Una característica de Lenin va ser l’actualitat de la revolució. Ell no pensava la Revolució com una cosa del passat, ell va adaptar la Revolució al seu temps. La voluntat de Lenin era tenir un pensament viu i per això l’he volgut recuperar. Hi ha coses del seu pensament que ens queden molt llunyanes, com, per exemple, la qüestió camperola, però d’altres són molt actuals".

Amb aquest llibre, Albert Botran es proposa trencar la vitrina rere la qual resta momificat per ordre de Stalin i mantenir amb ell una conversa sobre els problemes del món d’avui: allò que Lenin ens pot dir sobre el poder polític, la guerra, la planificació econòmica, la cultura i els reptes d’un sistema alternatiu que posi les necessitats socials, i no el lucre, al centre de les societats humanes. Contra tota simplificació, se’ns descobreix un líder que parla clar, sense maquillar els problemes que va viure l’experiment socialista: l’agricultura, la indústria, la burocràcia, la democràcia. Lenin era un militant preocupat sobre manera per les qüestions organitzatives, tant del partit com de l’administració pública, i un pensador obert que reclamava «la força i la flexibilitat per recomençar de zero».

Precisament, enguany es commemora el centenari del naixement del qui va ser el primer dirigent de la Unió Soviètica i coincidinit amb aquest esdeveniment s'han escrit nombrosos llibres i articles.