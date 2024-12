Normes de Castelló

La Plataforma Castelló per la Llengua commemora el 92è aniversari de les Normes de Castelló

Serà el proper 14 de desembre sota el lema 'Tria valencià, tria llibertat'.

La programació inclou una fira d’entitats a les 11:00 h a la Plaça Cardona Vives, seguida per una actuació de tambors i bestiari amb Botafocs a les 11:10 h, contacontes amb Rosabel Canós a les 11:30 h, i l’actuació de la Colla de Muixeranga de Castelló a les 12:15 h. A partir de les 13:00 h, hi haurà una sessió musical amb Tastant DJ’s, mentre que a les 14:00 h se celebrarà un dinar de paiporta a la mateixa plaça. Finalment, la jornada conclourà amb una manifestació a les 18:00 h, que partirà de Casa Matutano. L’esdeveniment és organitzat per la Plataforma Castelló per la Llengua, amb el suport de l’Ajuntament de Castelló, i busca reivindicar els drets lingüístics i l’ús social del valencià.

Amb el nom de Normes de Castelló o Normes del 32 es coneix l’acord que van signar a Castelló de la Plana, l’any 1932, representants del món de la cultura i del valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valencià. Tal com recorda el filòleg i sociolingüista Vicent Pitarch al web de la Universitat Jaume I dedicada a aquests fets, “[...] d’ençà de la Renaixença, la societat valenciana –en sintonia amb el conjunt de la catalanitat– va experimentar la necessitat de disposar del registre codificat de la llengua. [...] La solució no podia ser cap més que abraçar la normativització que conduïa l’Institut d’Estudis Catalans, la qual havia estat assumida per elements de la Joventut Valencianista així com, uns anys més tard, per la Sociedad Castellonenca de Cultura. Destaquen els experts que [...] la fita de la normativització era assolida pel País Valencià, a través dels escriptors i les entitats que es mostraren sensibles a la funció social de la llengua del país, mitjançant el document signat a Castelló de la Plana, el 21 de desembre de 1932, el qual hem convingut a identificar amb la denominació de Normes de Castelló”.

En aquesta línia la Plataforma Castelló per la Llengua manté viva aquesta fita històrica.