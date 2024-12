La CUP denuncia Baqueira Beret per un presumpte delicte urbanístic i ambiental

La CUP ha registrat a antifrau una denúncia per un presumpte delicte urbanístic i ambiental de l’estació d’esquí de Baqueira Beret. En la documentació, s’han presentat les ortofotos que mostren que l’estació hauria realitzat la construcció d’una xarxa de 77 canons de neu sense haver demanat els permisos mínims que estableix la legislació. Una xarxa de canons que ha estat instal·lada a la zona que connecta Baqueira amb el Pallars Sobirà i són necessaris per permetre arribar l’estació de Baqueira al Pallars.

“Aquesta zona mai havia presentat problemes de neu, però amb el canvi climàtic la situació ha canviat”, ha assenyalat el diputat de la CUP-DT, Dani Cornellà, tot destacant que l’obertura de l’estació cap al Pallars permet un procés d’especulació urbanística amb segones residències de luxe a la Vall d’Àneu, “gràcies al reclam que es tenir una pista d’esquí”. És per això que la CUP ha demanat a antifrau que estudiï si hi ha delicte urbanístic i ambiental per part de Baqueira Baret SA per haver construït 77 canons de neu artificial sense permís.

Els independentistes han fet una crítica a les conseqüències nefastes que suposen les estacions d’esquí per la població del territori: “segones residències de luxe buides pràcticament tot l’any i els treballadors vivint en furgonetes. Aquest model productiu és negatiu per a les persones i per al medi ambient”, ha apuntat Cornellà, tot preguntant-se: “Quin sentit té fer neu artificial en ple canvi climàtic? Quin sentit fer neu artificial per promoure l’especulació amb segones residències de luxe?”.