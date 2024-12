El català a les institucions del país

Es prohibeix el català als plens dels Ajuntaments de Catalunya Nord

La justícia francesa ho justifica amb l'afirmació que "El francès és la llengua de la República". Paral·lelament, els alcaldes dels municipis nord-catalans d'Elna, Els Banys, Tarerac, Saint-André, i Port-Vendres es reuneixen per enllestir una estratègia davant d'aquesta decisió de la justícia.

El jutjat administratiu de Tolosa ha refermat la seva decisió pel recurs interposat per cinc municipis nord-catalans davant la sentència que prohibia parlar en català en les sessions plenàries dels Ajuntaments i per aquesta raó hauran de rectificar els reglaments dels seus respetius Ajuntaments que feia possible utilitzar el català als plens.

Recordem que l'Estat francès, a través del prefecte, va demandar el ajuntament de d'd'Elna, Els Banys, Tarerac, Saint-André, i Port-Vendres, arran de la modificació del reglament intern dels consells municipals que els permet expressar-se i deliberar en català. En primera instància, el tribunal administratiu de Montpeller va donar la raó al prefecte al·legant que la llengua de la República és el francès i que les llengües anomenades “regionals” no tenen caràcter oficial a la vida pública.