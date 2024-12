Català

Difonem un decàleg dels drets lingüístics dels pacients a diferents centres de salut de Catalunya

Els voluntaris de la delegació de Catalunya de Plataforma per la Llengua han començat a distribuir centenars de tríptics amb un decàleg dels drets lingüístics dels pacients a diferents centres de salut. Es tracta d'uns tríptics elaborats per l'associació Metges - Salut pel Català, que l'entitat ha començat a repartir als centres de salut de Cerdanyola del Vallès, Terrassa, Mataró, Sabadell, Canet de Mar, Badalona, Barcelona, Vic, Sitges, Manresa i Girona.



Aquests decàlegs es deixaran als taulells d'informació i als suros dels centres de salut, i en alguns casos, també es distribuiran a través de punts d'informació a peu de carrer. A Cerdanyola del Vallès es distribuiran, per exemple, als centres de Canaletes, Fontetes, La Farigola, Serraparera i CAP2-Ripollet, i a Sitges, a l'Hospital Comarcal Sant Camil. En el cas de Girona, també se n'han repartit en el marc de la presentació del llibre Ensenya'm la llengua, d'Antoni Beltran, aquest dimecres, 4 de desembre, a l'Ateneu d'Acció Cultural. Pel que fa a Mataró, els tríptics s'acompanyen de cartes dirigides als responsables dels centres de salut presentant el decàleg i posant l'entitat a la seva disposició per a qualsevol dubte.



L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar tant la ciutadania com els professionals sanitaris sobre el dret dels pacients a ser atesos en català, un dret reconegut però sovint vulnerat. Plataforma per la Llengua vol posar èmfasi en la importància de garantir l'ús del català en àmbits tan sensibles com l'assistència sanitària per tal de promoure una atenció més propera, comprensible i respectuosa amb la llengua pròpia del pacient.



En aquesta línia, el dimarts 10 de desembre, el president de Plataforma per la Llengua i cirurgià maxil·lofacial, Òscar Escuder, també oferirà una ponència al Casal de la Gent Gran del Baix Guinardó de Barcelona, sobre drets lingüístics a la sanitat, en què també participarà el comunicador de RAC1 i TV3 Òscar Andreu.

Casos recents evidencien la necessitat de la campanya



L'organització en defensa del català fa temps que situa el sector sanitari com un dels àmbits en què les discriminacions lingüístiques són més preocupants. Durant el 2023, l'entitat va atendre 221 queixes per aquest tipus de discriminacions només a Catalunya (129 a la pública i 92 a la privada), més del doble que el 2022. A més, si s'analitzen només les discriminacions perpetrades per l'administració pública, el sistema sanitari és l'àmbit en què se'n denuncien més, tant a Catalunya com al País Valencià i a les Illes Balears.



Entre els casos més greus de discriminació lingüística en l'àmbit sanitari recents, destaca el d'una pacient amb amnèsia que va ser insultada per un metge de l'Hospital Dexeus, que va justificar la negativa a atendre-la en català en un document oficial i va titllar la seva petició de «grotesca i xenòfoba». Tot i que l'hospital va reconèixer els fets, no va prendre mesures sancionadores contra el professional implicat.



Plataforma per la Llengua fa una crida a qualsevol persona que sigui víctima d'una agressió lingüística en l'àmbit sanitari o en qualsevol altre àmbit a posar-se en contacte amb el servei de defensa de drets lingüístics de l'organització a través del formulari del web. L'entitat ofereix assessorament legal i assistència per formular instàncies i recursos, i presenta batalla legal en els casos en què ho veu factible.