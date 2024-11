Habitatge

Sindicat de Llogateres i col·lectius ecologistes criden a participar de la manifestació per l’habitatge digne al Pirineu

Des de plaça Sant Jaume, a Barcelona, la plataforma Pirineu Viu acompanyats pel Sindicat de Llogateres i col·lectius ecologistes han cridat a participar a la « manifestació de país» convocada pel 6 de desembre a la Seu d’Urgell a les 18 h. Sota el lema «Per un Pirineu Viu, habitatge digne! », volen reunir a la capital de l’Alt Urgell el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu. Núria Ferrando, portaveu de Pirineu Viu, denuncia que “al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant” i a més considera “inacceptable que un 60% d’habitatge sigui segones residències”. Ferrando ha exposat que la situació al Pirineu català i Andorra “està al límit” i que criden a una mobilització massiva “per abaixar el preu dels lloguers i poder continuar vivint als nostres pobles”.

Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu de Sindicat de Llogateres ha exposat que el problema de “l’augment desorbitat del preu de l’habitatge no només afecta a les grans ciutat, sinó que també es viu de ple al món rural” i que per això cal que “persones de tot el país desbordem la manifestació del dia sis de desembre a la Seu d’Urgell”. Aragonès ha informat que s’han organitzat autobusos des de Barcelona per facilitar l’afluència de manifestants al Pirineu.

També Aragonès ha exposat que el Sindicat de Llogateres treballa amb l’horitzó “d’una vaga de lloguers”, que la manifestació del 23 de novembre “va ser un pas més en aquesta direcció” i ha recordat que “som els llogaters els que mantenim els rendistes, i podem deixar de fer-ho”.

Eva Vilaseca, de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, ha qualificat el monocultiu turístic, que representa el 70% de l’economia del Pirineu, com un model “obsolet” que “posa en perill el futur del territori i el planeta”. Ha afegit que aquest model “degrada el territori, consumeix recursos essencials com l’aigua i és incompatible amb la realitat climàtica actual”. Arnau Corberó, de Pirineu Viu, ha agraït la col·laboració del Sindicat de Llogateres i dels col·lectius ecologistes i considera que la “manifestació històrica del dissabte passat ha estat un punt d’inflexió que també s’ha de notar al món rural”.

Corberó, ha exposat que el “jovent del Pirineu es veu obligat a anar a estudiar a fora i que, un cop acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària al voltant del turisme i el preu de l’habitatge està disparat”. Consideren que “ja s’ha acabat l’època en que la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme ens fa fora de casa nostra” i que per això “diem que s’ha acabat”.

Des de Pirineu Viu han exposat que s’està treballant intensament perquè sigui una “manifestació multitudinària, combativa, familiar i festiva”. Durant el matí hi haurà una xerrada i assemblea oberta de Soulèvements de la Terre, actuacions artístiques i dinar popular. A la tarda hi haurà la manifestació i la jornada acabarà amb concerts de grups de música de tot el país.